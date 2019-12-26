Моуринью: «Н'Домбеле подошел ко мне и сказал, что не готов играть с «Брайтоном»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью объяснил отсутствие полузащитника Танги Н'Домбеле в составе в матче 19-го тура АПЛ против «Брайтона».

«Не могу сказать, что он травмирован. Просто вчера Н'Домбеле подошeл ко мне и сказал, что не уверен в своей готовности к матчу. Причина, скорее, в том, что он опасался получить новую травму», – сказал Моуринью.