Моуринью: «Н'Домбеле подошел ко мне и сказал, что не готов играть с «Брайтоном»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью объяснил отсутствие полузащитника Танги Н'Домбеле в составе в матче 19-го тура АПЛ против «Брайтона».
«Не могу сказать, что он травмирован. Просто вчера Н'Домбеле подошeл ко мне и сказал, что не уверен в своей готовности к матчу. Причина, скорее, в том, что он опасался получить новую травму», – сказал Моуринью.
- «Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Брайтоном» со счетом 2:1.
- В текущем сезоне Н'Домбеле забил два гола и сделал три ассиста в 18 матчах.
Источник: Sky Sports