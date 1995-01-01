Telefoot: Н’Домбеле согласовал с «Тоттенхэмом» контракт на пять лет. За игрока заплатят 63 миллиона 

Полузащитник «Лиона» Танги Н’Домбеле близок к переходу в «Тоттенхэм». По информации французского сайта Telefoot, английский клуб заплатит за футболиста 63 миллиона евро. Н’Домбеле подпишет контракт на пять лет.
- Трансфер может стать первым для команды Маурисио Покеттино с января 2018 года.
- В прошлом сезоне Лиги игрок провел 34 матча, забил один гол и отдал семь голевых передач.
- Контракт футболиста с «Лионом» истекает в 2023 году.
Источник: Telefoot
Telefoot – ТВ-программа, которую выпускает французский телеканал TF1. На своем сайте Telefoot публикует эксклюзивные новости о французском футболе.
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