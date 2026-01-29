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Команды
Ницца
Танги Н'Домбеле
Статистика
€ 2,50 млн
Танги Н'Домбеле - статистика
Ницца
28 декабря 1996 (29)
#22 | Полузащитник
Франция
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Команда
И
Г
П
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К
Ницца
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 8 тур
Лудогорец
1 : 0
29.01.2026
Ницца
1' - 79'
Лига Европы, 7 тур
Ницца
3 : 1
22.01.2026
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Ницца
0 : 1
11.12.2025
Брага
1' - 69'
Лига Европы, 5 тур
Порту
3 : 0
27.11.2025
Ницца
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Ницца
1 : 3
06.11.2025
Фрайбург
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Сельта
2 : 1
23.10.2025
Ницца
Был в запасе
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