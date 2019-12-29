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  • Моуринью: «Н’Домбеле в матче с «Норвичем» был абсолютно феноменален. Фантастика»

Моуринью: «Н’Домбеле в матче с «Норвичем» был абсолютно феноменален. Фантастика»

29 декабря 2019, 14:37
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после матча 20-го тура АПЛ против «Норвича» (2:2) обратил внимание на игру полузащитника Танги Н’Домбеле. Он выступает в Англии с лета.

«В Норвиче Н’Домбеле был абсолютно феноменален. Он всегда заставлял мяч двигаться вперед, действовал между линиями, искал вингеров для передачи. Фантастический футбол», – сказал Моуринью.

  • Француз в текущем сезоне АПЛ забил два гола, сделал результативный пас.
  • Н’Домбеле стоит на рынке 65 миллионов евро.
  • «Тоттенхэм» в таблице идет шестым.

Источник: твиттер Goal
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Тоттенхэм Норвич Сити Н'Домбеле Танги
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1577623607
Он был "Особенный"! """"""""
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