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    Моуринью: «Н’Домбеле в матче с «Норвичем» был абсолютно феноменален. Фантастика»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после матча 20-го тура АПЛ против «Норвича» (2:2) обратил внимание на игру полузащитника Танги Н’Домбеле. Он выступает в Англии с лета.

    «В Норвиче Н’Домбеле был абсолютно феноменален. Он всегда заставлял мяч двигаться вперед, действовал между линиями, искал вингеров для передачи. Фантастический футбол», – сказал Моуринью.

    • Француз в текущем сезоне АПЛ забил два гола, сделал результативный пас.
    • Н’Домбеле стоит на рынке 65 миллионов евро.
    • «Тоттенхэм» в таблице идет шестым.

    Источник: твиттер Goal

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