Моуринью: «Н’Домбеле в матче с «Норвичем» был абсолютно феноменален. Фантастика»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после матча 20-го тура АПЛ против «Норвича» (2:2) обратил внимание на игру полузащитника Танги Н’Домбеле. Он выступает в Англии с лета.

«В Норвиче Н’Домбеле был абсолютно феноменален. Он всегда заставлял мяч двигаться вперед, действовал между линиями, искал вингеров для передачи. Фантастический футбол», – сказал Моуринью.