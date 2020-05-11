«Тоттенхэм» не намерен продавать Н'Домбеле

Полузащитник Танги Н'Домбеле останется в «Тоттенхэме», сообщает журналист ВВС Sport Саймон Стоун.
По информации источника, лондонский клуб не заинтересован в продаже французского хавбека, за которого прошлым летом заплатили 60 миллионов евро.
Ранее стало известно об интересе «Барселоны» к 23-летнему футболисту.
- Н'Домбеле в дебютном сезоне забил два гола и сделал четыре результативные передачи в 27 матчах.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2025 года.
Источник: Твиттер Саймона Стоуна
Журналист ВВС Sport. Аудитория в твиттере - 134,5 тысячи подписчиков.