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    «Тоттенхэм» не намерен продавать Н'Домбеле

    Полузащитник Танги Н'Домбеле останется в «Тоттенхэме», сообщает журналист ВВС Sport Саймон Стоун.

    По информации источника, лондонский клуб не заинтересован в продаже французского хавбека, за которого прошлым летом заплатили 60 миллионов евро.

    Ранее стало известно об интересе «Барселоны» к 23-летнему футболисту.

    • Н'Домбеле в дебютном сезоне забил два гола и сделал четыре результативные передачи в 27 матчах.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2025 года.

    Источник: Твиттер Саймона Стоуна

    Журналист ВВС Sport. Аудитория в твиттере - 134,5 тысячи подписчиков.

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