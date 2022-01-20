«ПСЖ» хочет арендовать Н'Домбеле у «Тоттенхэма»

Полузащитник Танги Н'Домбеле может до конца января покинуть «Тоттенхэм».
В аренде 25-летнего футболиста заинтересован «ПСЖ».
«Тоттенхэм» готов отпустить француза в другой клуб, поскольку тренерский штаб на него не рассчитывает.
- Н'Домбеле в этом сезоне забил 2 гола и сделал 1 ассист в 16 матчах.
- Хавбек перешел в «Тоттенхэм», когда команду возглавлял Маурисио Почеттино, ныне тренирующий «ПСЖ».
- Рыночная стоимость игрока – 38 миллионов евро.
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Источник: The Athletic