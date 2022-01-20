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    «ПСЖ» хочет арендовать Н'Домбеле у «Тоттенхэма»

    Полузащитник Танги Н'Домбеле может до конца января покинуть «Тоттенхэм».

    В аренде 25-летнего футболиста заинтересован «ПСЖ».

    «Тоттенхэм» готов отпустить француза в другой клуб, поскольку тренерский штаб на него не рассчитывает.

    • Н'Домбеле в этом сезоне забил 2 гола и сделал 1 ассист в 16 матчах.
    • Хавбек перешел в «Тоттенхэм», когда команду возглавлял Маурисио Почеттино, ныне тренирующий «ПСЖ».
    • Рыночная стоимость игрока – 38 миллионов евро.

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    Источник: The Athletic

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    20.01.2022 22:56
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