«ПСЖ» хочет арендовать Н'Домбеле у «Тоттенхэма»

Полузащитник Танги Н'Домбеле может до конца января покинуть «Тоттенхэм».

В аренде 25-летнего футболиста заинтересован «ПСЖ».

«Тоттенхэм» готов отпустить француза в другой клуб, поскольку тренерский штаб на него не рассчитывает.

Н'Домбеле в этом сезоне забил 2 гола и сделал 1 ассист в 16 матчах.

Хавбек перешел в «Тоттенхэм», когда команду возглавлял Маурисио Почеттино, ныне тренирующий «ПСЖ».

Рыночная стоимость игрока – 38 миллионов евро.

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