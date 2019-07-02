«Тоттенхэм» купил Н'Домбеле. Сделку оценивают в 62 миллиона

Пресс-служба «Тоттенхэма» в твиттере сообщила о переходе полузащитника Танги Н’Домбеле.

В прошлом сезоне 22-летний француз выступал за «Лион», куда перешел годом ранее из «Амьена» за 8 миллионов. На его счету три мяча и восемь результативных передач в 49-ти играх всех турниров.

Финансовые подробности сделки не сообщаются. По информации журналиста Sky Джанлуки Ди Марцио, сумма перехода составила 62 миллиона евро.

Н'Домбеле – второй трансфер «Тоттенхэма» за полтора года. Ранее клуб объявил о переходе полузащитника Джека Кларка из «Лидса».