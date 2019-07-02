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    «Тоттенхэм» купил Н'Домбеле. Сделку оценивают в 62 миллиона

    Пресс-служба «Тоттенхэма» в твиттере сообщила о переходе полузащитника Танги Н’Домбеле.

    В прошлом сезоне 22-летний француз выступал за «Лион», куда перешел годом ранее из «Амьена» за 8 миллионов. На его счету три мяча и восемь результативных передач в 49-ти играх всех турниров.

    Финансовые подробности сделки не сообщаются. По информации журналиста Sky Джанлуки Ди Марцио, сумма перехода составила 62 миллиона евро.

    Н'Домбеле – второй трансфер «Тоттенхэма» за полтора года. Ранее клуб объявил о переходе полузащитника Джека Кларка из «Лидса».

    Источник: Официальный твиттер «Тоттенхэма»

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    02.07.2019 19:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +779

      GSmall 2 июля 2019, 21:10

      Селекция Лиона бесподобна.За пару лет столько вытащить.Хлопаю стоя,молодцы

      1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 2 июля 2019, 19:52

      быстро двигается по лестнице карьерной)

      2
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      Рейтинг: +720

      Flydis 2 июля 2019, 19:39

      Сильный трансфер от шпор. Надеюсь, не последний этим летом.

      1
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 2 июля 2019, 19:35

      Сильно. Молодцы шпоры.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 июля 2019, 19:22

      Странно что такие клубы как реал Бавария мимо

      1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > dinar7777dinar 2 июля 2019, 19:53

      реалу пох ,им подавай погба распиаренного и стоящего лямов 60 за его игру. А так да странно, ведь Ндомбеле также француз, как любит Зидан. он решил перенять эту привычку от венгера) брать французов)

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > DeStar 2 июля 2019, 20:00

      Вот именно нахрена этот погба нужен со своими райловскими запросами . Зидан хотел видеть ндомбеле.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 июля 2019, 19:22

      Отличный трансфер

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