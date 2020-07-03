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    The Telegraph: «Тоттенхэм» отказал «Ювентусу» в обмене Н'Домбеле на Рэмзи

    «Ювентус» предлагал «Тоттенхэму» совершить обмен полузащитниками во время летнего трансферного окна.

    По информации The Telegraph, туринский клуб хочет заполучить Танги Н'Домбеле и был готов отдать взамен него Аарона Рэмзи.

    Однако лондонцы ответили отказом из-за того, что французский хавбек входит в планы главного тренера Жозе Моуринью на следующий сезон.

    Рыночная стоимость Н'Домбеле – 52 миллиона евро, Рэмзи – 28 миллионов.

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10636

      KLIM777 54 минуты назад

      Очень выгодно взять игрока за 52, а отдать за 28, который достался бесплатно)))

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