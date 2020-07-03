The Telegraph: «Тоттенхэм» отказал «Ювентусу» в обмене Н'Домбеле на Рэмзи

«Ювентус» предлагал «Тоттенхэму» совершить обмен полузащитниками во время летнего трансферного окна.

По информации The Telegraph, туринский клуб хочет заполучить Танги Н'Домбеле и был готов отдать взамен него Аарона Рэмзи.

Однако лондонцы ответили отказом из-за того, что французский хавбек входит в планы главного тренера Жозе Моуринью на следующий сезон.

Рыночная стоимость Н'Домбеле – 52 миллиона евро, Рэмзи – 28 миллионов.