Н'Домбеле вернулся из «Тоттенхэма» в «Лион» на правах аренды

«Лион» объявил о возвращении полузащитника Танги Н'Домбеле из «Тоттенхэма».
Французский клуб арендовал 25-летнего футболиста до конца сезона за 1,42 миллиона евро. Сделка предусматривает опцию выкупа.
- Н'Домбеле выступал за «Лион» с 2017 по 2019 год.
- Затем его продали «Тоттенхэму» за 60 миллионов евро плюс бонусы.
- В этом сезоне хавбек забил 2 гола и сделал 1 ассист в 16 матчах.
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