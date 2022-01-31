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    Н'Домбеле вернулся из «Тоттенхэма» в «Лион» на правах аренды

    «Лион» объявил о возвращении полузащитника Танги Н'Домбеле из «Тоттенхэма».

    Французский клуб арендовал 25-летнего футболиста до конца сезона за 1,42 миллиона евро. Сделка предусматривает опцию выкупа.

    • Н'Домбеле выступал за «Лион» с 2017 по 2019 год.
    • Затем его продали «Тоттенхэму» за 60 миллионов евро плюс бонусы.
    • В этом сезоне хавбек забил 2 гола и сделал 1 ассист в 16 матчах.

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    Источник: сайт «Лиона»

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