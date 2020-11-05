«Барселона» попытается летом купить Н'Домбеле

«Барселона» не отказывается от идеи приобретения полузащитника «Тоттенхэма» Танги Н'Домбеле.
По информации Sky Sports, каталонцы попытаются купить француза в летнее трансферное окно, несмотря на непростую финансовую ситуацию в клубе, вызванную пандемией коронавируса.
Этим летом «Барса» был готова обменять на Н'Домбеле защитника Нельсона Семеду или полузащитника Филиппе Коутиньо.
- В этом сезоне АПЛ француз забил один гол в семи матчах.
- Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.
Источник: Sky Sports