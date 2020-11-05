«Барселона» попытается летом купить Н'Домбеле

«Барселона» не отказывается от идеи приобретения полузащитника «Тоттенхэма» Танги Н'Домбеле.

По информации Sky Sports, каталонцы попытаются купить француза в летнее трансферное окно, несмотря на непростую финансовую ситуацию в клубе, вызванную пандемией коронавируса.

Этим летом «Барса» был готова обменять на Н'Домбеле защитника Нельсона Семеду или полузащитника Филиппе Коутиньо.