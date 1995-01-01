«Тоттенхэм» близок к покупке Н'Домбеле за 62 миллиона. Трансфер может стать для клуба первым за полтора года

«Тоттенхэм» близок к договоренности с «Лионом» по покупке полузащитника Танги Н’Домбеле. Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцо.

Ожидается, что сумма трансфера составил 62 миллиона евро плюс бонусы.

Н'Домбеле перешел в «Лион» в 2018-м году из «Амьена» за 8 миллионов. В прошлом сезоне забил три мяча и отдал восемь результативных передач в 49-ти играх всех турниров.