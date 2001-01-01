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    Н'Домбеле: «У меня нет проблем с Моуринью»

    Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Н'Домбеле опроверг наличие конфликта между ним и главным тренером лондонской команды Жозе Моуринью.

    • В конце декабря португальский специалист заявил, что француз отказался играть с «Брайтоном», сославшись на неготовность к матчу.
    • После этого хавбек принял участие только в двух встречах из восьми.
    • Летом «Тоттенхэм» купил игрока у «Лиона» за 60 миллионов евро.

    «Когда я слышу об этом, мы с друзьями смеемся. У меня нет никаких проблем с тренером», – сказал Н'Домбеле.

    Моуринью уже три месяца ярко работает, а мы о нем не пишем. Сорри, исправляемся

    Источник: Telefoot

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