Н'Домбеле: «У меня нет проблем с Моуринью»

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Н'Домбеле опроверг наличие конфликта между ним и главным тренером лондонской команды Жозе Моуринью.
- В конце декабря португальский специалист заявил, что француз отказался играть с «Брайтоном», сославшись на неготовность к матчу.
- После этого хавбек принял участие только в двух встречах из восьми.
- Летом «Тоттенхэм» купил игрока у «Лиона» за 60 миллионов евро.
«Когда я слышу об этом, мы с друзьями смеемся. У меня нет никаких проблем с тренером», – сказал Н'Домбеле.
Моуринью уже три месяца ярко работает, а мы о нем не пишем. Сорри, исправляемся
Источник: Telefoot