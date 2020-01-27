Н'Домбеле: «У меня нет проблем с Моуринью»

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Н'Домбеле опроверг наличие конфликта между ним и главным тренером лондонской команды Жозе Моуринью.

В конце декабря португальский специалист заявил, что француз отказался играть с «Брайтоном», сославшись на неготовность к матчу.

После этого хавбек принял участие только в двух встречах из восьми.

Летом «Тоттенхэм» купил игрока у «Лиона» за 60 миллионов евро.

«Когда я слышу об этом, мы с друзьями смеемся. У меня нет никаких проблем с тренером», – сказал Н'Домбеле.

Моуринью уже три месяца ярко работает, а мы о нем не пишем. Сорри, исправляемся