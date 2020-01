Моуринью уже три месяца ярко работает, а мы о нем не пишем. Сорри, исправляемся

Три месяца работы Моуриньо в «Тоттенхэме» – противоречие. С его приходом команда взбодрилась в плане результатов, но в последний месяц ощутимо сдала. Всего с Жозе «Тоттенхэм» сыграл 15 матчей (7 побед, 3 ничьи, 5 поражений) и идет на восьмом месте в АПЛ (когда уходил Покеттино, был на 14-м).

Точно такие же противоречия в поведении Моуринью – благородные и трогательные поступки чередуются со скандальными и колкими. Ну, это ведь Жозе.

• На первой пресс-конференции Моуринью рассказал, как изменился: «Я не воспринимаю 11 месяцев без работы как потерю времени. У меня было время, чтобы подумать, еще раз подумать, проанализировать и подготовиться.

Ты никогда не теряешь ДНК, идентичность. Ты – это ты, со всеми плюсами и минусами. Но у меня было время подумать о многих вещах. Я понимаю, что за карьеру совершил много ошибок. Но в этот раз я не повторю старые ошибки – я совершу новые ошибки. Я стал сильнее эмоционально. Я расслаблен, я мотивирован, я готов – и, думаю, игроки почувствуют это».

• На первой встрече с игроками поддержал их: «Я стану для вас отцом, приятелем, девушкой, кем угодно».

• Поменял отношение к трансферам (раньше постоянно запрашивал дорогих игроков): «В январе мне не нужны игроки. Нам нужно поступать разумно, творчески. Мне нравятся те игроки, которые у меня есть. Чем больше я с ними работаю, тем больше их узнаю и понимаю».

• Вывел «Тоттенхэм» в плей-офф Лиги чемпионов. И стал первым тренером, которому удавалось выходить в следующий раунд турнира с шестью разными клубами. До этого Моуринью выводил в плей-офф «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и «МЮ».

• Подружился с болбоем. В победе над «Олимпиаксом» в ЛЧ (4:2) «Тоттенхэму» помог мальчик, подающий мячи – он быстро отдал мяч Сержу Орье, который начал голевую атаку.

Моуринью после матча: «Мы хотели позвать парня в раздевалку вместе отпраздновать победу, но он уже уехал, к сожалению». Зато после мальчика пригласили на командный ужин. Там он познакомился с игроками и тренерским штабом.

• Успел получить небольшое повреждение. В матче против бывшего клуба («МЮ») в Моуринью случайно влетел Даниэль Джеймс – Жозе грохнулся на газон. Моуринью слегка похрамал, подержался за ногу, но все обошлось.

• Заплакал, рассказывая о смерти собаки. Произошло это перед игрой с «Брайтоном»: «Было очень грустно, потому что моя собака умерла, а моя собака – это моя семья. Было тяжело, но мы должны двигаться дальше».

Sad news to start the day from Jose Mourinho...Hopefully the football will bring a smile to his face#PLonPrime pic.twitter.com/ihN49HvF4H