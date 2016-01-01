Моуринью уже три месяца ярко работает, а мы о нем не пишем. Сорри, исправляемся

За это время с Жозе много чего приключилось.

Три месяца работы Моуриньо в «Тоттенхэме» – противоречие. С его приходом команда взбодрилась в плане результатов, но в последний месяц ощутимо сдала. Всего с Жозе «Тоттенхэм» сыграл 15 матчей (7 побед, 3 ничьи, 5 поражений) и идет на восьмом месте в АПЛ (когда уходил Покеттино, был на 14-м).

Точно такие же противоречия в поведении Моуринью – благородные и трогательные поступки чередуются со скандальными и колкими. Ну, это ведь Жозе.

• На первой пресс-конференции Моуринью рассказал, как изменился: «Я не воспринимаю 11 месяцев без работы как потерю времени. У меня было время, чтобы подумать, еще раз подумать, проанализировать и подготовиться.

Ты никогда не теряешь ДНК, идентичность. Ты – это ты, со всеми плюсами и минусами. Но у меня было время подумать о многих вещах. Я понимаю, что за карьеру совершил много ошибок. Но в этот раз я не повторю старые ошибки – я совершу новые ошибки. Я стал сильнее эмоционально. Я расслаблен, я мотивирован, я готов – и, думаю, игроки почувствуют это».

• На первой встрече с игроками поддержал их: «Я стану для вас отцом, приятелем, девушкой, кем угодно».

• Поменял отношение к трансферам (раньше постоянно запрашивал дорогих игроков): «В январе мне не нужны игроки. Нам нужно поступать разумно, творчески. Мне нравятся те игроки, которые у меня есть. Чем больше я с ними работаю, тем больше их узнаю и понимаю».

• Вывел «Тоттенхэм» в плей-офф Лиги чемпионов. И стал первым тренером, которому удавалось выходить в следующий раунд турнира с шестью разными клубами. До этого Моуринью выводил в плей-офф «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и «МЮ».

• Подружился с болбоем. В победе над «Олимпиаксом» в ЛЧ (4:2) «Тоттенхэму» помог мальчик, подающий мячи – он быстро отдал мяч Сержу Орье, который начал голевую атаку.

Моуринью после матча: «Мы хотели позвать парня в раздевалку вместе отпраздновать победу, но он уже уехал, к сожалению». Зато после мальчика пригласили на командный ужин. Там он познакомился с игроками и тренерским штабом.

• Успел получить небольшое повреждение. В матче против бывшего клуба («МЮ») в Моуринью случайно влетел Даниэль Джеймс – Жозе грохнулся на газон. Моуринью слегка похрамал, подержался за ногу, но все обошлось.

• Заплакал, рассказывая о смерти собаки. Произошло это перед игрой с «Брайтоном»: «Было очень грустно, потому что моя собака умерла, а моя собака – это моя семья. Было тяжело, но мы должны двигаться дальше».

Sad news to start the day from Jose Mourinho...Hopefully the football will bring a smile to his face#PLonPrime pic.twitter.com/ihN49HvF4H — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) 26 декабря 2019 г.

• Критикует оборону: «Раздражает, что у нас так много индивидуальных ошибок. Потому что мы хорошо играем и не можем действовать в еще более атакующей манере из-за постоянных ошибок. Если Amazon захочет снять серию, они наверняка сделают эпизод о наших ошибках в обороне и голах, которые мы пропускаем».

• В матче против «Саутгемптона» Жозе подсмотрел в блокнот ассистента тренера соперника. А после поругался с ним. За перепалку Моуринью получил желтую карточку. А после матча сказал: «Я был груб, но я был груб с идиотом. Я точно заслужил карточку».

Mourinho got booked for taking a look at Southampton's tactics pic.twitter.com/3yHJWJK80P — ESPN FC (@ESPNFC) 1 января 2020 г.

• Сделал Кейна главной фигурой нового «Тоттенхэма». У команды упали цифры владения, но Кейн стал чаще касаться мяча. Жозе упростил игру – появилось больше забросов на Кейна вместо короткого розыгрыша от вратаря.

Поэтому травма нападающего сильно ударила по Жозе – Кейн, вероятно, пропустит остаток сезона. Моуринью, конечно, это огорчило: «Нужно понимать, что без него мы не можем играть так, как мы обычно играем с ним. Не можем делать то, что можем с Харри».

Интересно, как Жозе будет решать эту проблему и перестраиваться.

А мы предупреждали!

Будьте уверены, Моуринью вернулся другим человеком и тренером. Но это не значит, что у него все получится