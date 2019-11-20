Будьте уверены, Моуринью вернулся другим человеком и тренером. Но это не значит, что у него все получится

Жозе год анализировал себя, футбол и менялся.

Все произошло слишком быстро. Вечером «Тоттенхэм» объявил об уходе Покеттино, новость – просто шок. И уже через 11 часов назначил Жозе Моруинью – еще больший шок.

Все это прямо по ходу сезона. Клуб увольняет, вероятно, лучшего тренера за всю историю. И назначает спорного персонажа, который год просидел без работы, провалился в предыдущем клубе и, кажется, выдохся как тренер.

Решения действительно кажутся абсурдными и нерациональными. И самое простое сейчас – критиковать и возмущаться. Но давайте попробуем рассмотреть положительные моменты и допустить, что «Тоттенхэм» поступает абсолютно правильно.

Моуринью 32 года без передышки работал тренером. 18 из них – главным. За это время он выиграл все возможные титулы, совершил мини-тактическую революцию и стал одним из главных тренеров эпохи.

Но в последние годы Жозе сдал. Из значимых трофеев – только чашка АПЛ в сезоне-14/15. Конечно, еще были кубки, суперкубки и Лига Европы, но для масштаба Моуринью – это мелочь и шелуха.

В чем основные причины его спада?

1) Вся тактическая философия Моуринью свелась к классической игре от обороны. Уже в «Реале» у Жозе был один сценарий: команда сдерживает соперника без мяча и контратакует. А против слабых оппонентов – полагается на индивидуальное мастерство атаки.

В какой-то момент под тактику Жозе подстроились. А сам Моуринью не придумал ничего нового, не захотел адаптироваться под новые тренды игры. Главный тренд-враг Моуринью – контрпрессинг (отбор мяча сразу после потери), который стали применять большинство команд Европы. Контпрессинг сильно ограничил главную мощь Жозе – контратаки.

2) Моуринью в лучшие годы – мастер деталей и разбора оппонентов. О тотальной подготовленности к матчам и знанию всех слабых сторон соперников рассказывали игроки его лучших команд: «Порту», «Челси», «Интера».

Вратарь «Порту» Байя даже как-то сказал, что Жозе видит будущее, когда готовится к матчам.

В последние годы Моуринью утратил это качество и как будто охладел к максимальному разбору соперников. Показательны слова Эдена Азара, когда в команду после Жозе пришел Конте:

«Моуринью объяснял нам систему, но мы не отрабатывали ее так глубоко. Мы понимали, что делать, так как давно играем в футбол, но такого уровня автоматизма не было».

3) Жозе перестал быть самокритичным и винил в всех, кроме себя.

«Проблема была лишь в команде», – после поражения, тренируя «Реал».

«Я предупреждал о сильных сторонах «Лестера», но игроки» не справились», – после поражения, тренируя «Челси».

«Мои игроки принимали детские решения», – после поражения, тренируя «МЮ».

Плюс огромный список игроков, с которыми открыто конфликтовал Жозе: Касильяс, Давид Луиз, Азар, Де Брюйне, Погба, Шоу, Марсьяль.

Так-так-так. Ну и почему Моуринью должен исправиться и снова стать топом?

1) Еще раз: Жозе 32 года работал без отдыха, 18 из них – главным тренером. Вероятно, он просто не мог посмотреть на себя со стороны, проанализировать на холодную голову свою работу:

«Сейчас у меня появилось право отдохнуть, расслабиться, взять паузу, покритиковать себя и спокойно проанализировать все, что я пережил за последние несколько лет».

После ухода из «МЮ» Моуринью почти год провел без работы. За это время он несколько раз намекал, что разобрался в себе, осмыслил предыдущую работу и сильно соскучился по футболу.

В августе вышло интервью с Жозе, в котором он расплакался, говоря о том, как ему не хватает работы тренером: «Сейчас все остановилось, и вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я по нему скучаю».

2) За год отдыха Жозе поработал экспертом на ТВ. У Моуринью, когда он анализировал матчи, прослеживалась:

• Критика абсолютно оборонительного футбола (которым он увлекся в последние годы).

• Подчеркивание важности прессинга и контрпрессинга (чего не было у его команд).

• Интерес к деталям позиционных атак и их продуманности (чего опять же не было у его команд).

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За год отдыха Моуринью точно осознал, что футбол сильно изменился с момента, когда он был царем игры. И что его методы устарели.

Главная интрига – как Моуринью собирается меняться, как будет строить команду, что нового он придумает в тактическом плане. Насколько внимателен будет к деталям и подготовке к соперникам. Как ментально будет работать с игроками. Как будет распоряжаться своей харизмой и медийным образом.

Гендиректор «Тоттенхэма» Даниэль Леви высказал поддержку новому тренеру: «В Жозе мы видим одного из самых успешных тренеров в футболе». А по информации Sky Sports, «Тоттенхэм» пообещал Моуриньо хороший трансферный бюджет в январе, если он понадобится.

Понятно, что Жозе готов к изменениям. Приходя в «Тоттенхэм», чей стиль был зрелищным, взрывным и атакующим (и футболисты подобраны под этот стиль), он как бы соглашается на эти изменения.

Теперь самое интересное, получится ли у него. И если получится, то как? А если не получится, то как не получится?

Возвращение Моуринью похоже на воскрешение старого и успешного тренера, который добивался результата в совершенно других реалиях. Но год смотрел на игру с небес, проанализировал еe и себя и решил вернуться.