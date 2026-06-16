У сборной Португалии будет новый тренер после ЧМ-2026

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес уйдет в отставку после чемпионата мира.
52-летний испанский специалист решил не продлевать контракт, истекающий этим летом.
Тренер может вернуться как к клубной работе, так и возглавить другую сборную.
- Португалия назначила Мартинеса в январе 2023 года.
- При нем команда выиграла Лигу наций.
- На групповом этапе ЧМ-2026 португальцы встретятся с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.
- Их итоговую заявку на чемпионат мира можно посмотреть здесь.
Источник: Talksport