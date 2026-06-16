У сборной Португалии будет новый тренер после ЧМ-2026

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес уйдет в отставку после чемпионата мира.

52-летний испанский специалист решил не продлевать контракт, истекающий этим летом.

Тренер может вернуться как к клубной работе, так и возглавить другую сборную.