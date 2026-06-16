Ловчев прошелся по ЧМ-2026: «Напоминает Кубок России»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поделился впечатлениями от стартовавшего чемпионата мира.

Впервые в истории на ЧМ сыграют 48 сборных.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.

Всего будет сыграно 104 матча.

«Мне вообще нынешний чемпионат мира напоминает наш Кубок России. Команды понимают, что вылететь очень тяжело, даже восемь команд с третьего места выходят в плей‑офф.

Мы видим группу, понимаем, что Испания будет наверху, а Кабо‑Верде внизу. Ну, или Гаити… Ну какое Гаити? Когда я играл, я даже не слышал, чтобы эта страна хоть раз в футболе упоминалась.

Мы играли с чемпионами мира в Москве в «Лужниках», проигрывали в один мяч, и это считалось еще неплохим результатом. А что за матч с Гаити? Я могу понять недонастрой.

Мне в целом не очень интересно смотреть такие матчи, где отбиваются Кабо‑Верде, Кюрасао и Катар. В последнее время стал разочаровываться в футболе, честно говоря.

Я раньше выходил во двор, чтобы забивать голы в чужие ворота, а сейчас половина команд ставит автобус у своих ворот. Или вратарь, когда ловит мяч, еще лежит полминуты с ним. Да мог бы начать контратаку быстрее, а так все защитники соперника успевают вернуться к своей штрафной и расставиться в позиционную оборону.

Почти нет быстрых контратак сейчас, только Япония порадовала в матче с Нидерландами», – сказал Ловчев.