Sky Sports: «Барселона» хочет обменять Умтити и Семеду на Н'Домбеле

«Барселона» и «Тоттенхэм» могут совершить обмен игроками во время летнего трансферного окна.

По информации Sky Sports, каталонский клуб хочет заполучить хавбека Танги Н'Домбеле.

Поскольку чемпион Испании из-за кризиса не может позволить себе выкупить француза, лондонцам будут предложены услуги защитников Нельсона Семеду и Самуэля Умтити.

Заинтересован ли главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью в португальце и французе, источник не сообщает.

Рыночная стоимость Н'Домбеле – 52 миллиона евро, Семеду и Умтити – по 32 миллиона.