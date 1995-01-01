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    Sky Sports: «Барселона» хочет обменять Умтити и Семеду на Н'Домбеле

    «Барселона» и «Тоттенхэм» могут совершить обмен игроками во время летнего трансферного окна.

    По информации Sky Sports, каталонский клуб хочет заполучить хавбека Танги Н'Домбеле.

    Поскольку чемпион Испании из-за кризиса не может позволить себе выкупить француза, лондонцам будут предложены услуги защитников Нельсона Семеду и Самуэля Умтити.

    Заинтересован ли главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью в португальце и французе, источник не сообщает.

    Рыночная стоимость Н'Домбеле – 52 миллиона евро, Семеду и Умтити – по 32 миллиона.

    Источник: Sky Sports

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