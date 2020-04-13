L'Equipe: Н'Домбеле планирует покинуть «Тоттенхэм». Он не хочет работать с Моуринью

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Н'Домбеле может по окончании сезона уйти из клуба.
По информации L'Equipe, у футболиста не сложились отношения с главным тренером лондонской команды Жозе Моуринью.
Француз окончательно разочаровался в работе с португальским специалистом после инициированной им тренировки во время карантина, за что обоих подвергли критике.
- Летом «Тоттенхэм» купил игрока у «Лиона» за 60 миллионов евро.
- Н'Домбеле забил два гола и сделал четыре результативные передачи в 27 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.
Источник: L'Equipe