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    L'Equipe: Н'Домбеле планирует покинуть «Тоттенхэм». Он не хочет работать с Моуринью

    Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Н'Домбеле может по окончании сезона уйти из клуба.

    По информации L'Equipe, у футболиста не сложились отношения с главным тренером лондонской команды Жозе Моуринью.

    Француз окончательно разочаровался в работе с португальским специалистом после инициированной им тренировки во время карантина, за что обоих подвергли критике.

    • Летом «Тоттенхэм» купил игрока у «Лиона» за 60 миллионов евро.
    • Н'Домбеле забил два гола и сделал четыре результативные передачи в 27 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 09:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +477

      кто там 3 часа назад

      Жозик не поделился с Н'Домбеле подрезанным в парке, вот и обиделся?)

      ПыСы а так у всех афро-французов что то не прёт за границей Франции. Н'Домбеле, Менди(тот что в МС, хоть и травма у него, но Зина его скорее всего вытеснит), Бакайоко, Лемар..

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