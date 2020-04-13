L'Equipe: Н'Домбеле планирует покинуть «Тоттенхэм». Он не хочет работать с Моуринью

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Н'Домбеле может по окончании сезона уйти из клуба.

По информации L'Equipe, у футболиста не сложились отношения с главным тренером лондонской команды Жозе Моуринью.

Француз окончательно разочаровался в работе с португальским специалистом после инициированной им тренировки во время карантина, за что обоих подвергли критике.