«Тоттенхэм» начал переговоры по трансферу Н'Домбеле

«Тоттенхэм» хочет купить полузащитника «Лиона» Танги Н'Домбеле, сообщает Sky Sports.
По информации источника, клубы только начали переговоры по трансферу 22-летнего хавбека.
Помимо «Тоттенхэма» на француза претендуют «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Лондонцы также рассматривают кандидатуру Юри Тилеманса из «Монако».
- В сезоне-2018/19 Н'Домбеле сыграл 49 матчей в составе «Лиона», забил три гола и сделал восемь результативных передач.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.