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    «Тоттенхэм» начал переговоры по трансферу Н'Домбеле

    «Тоттенхэм» хочет купить полузащитника «Лиона» Танги Н'Домбеле, сообщает Sky Sports.

    По информации источника, клубы только начали переговоры по трансферу 22-летнего хавбека.

    Помимо «Тоттенхэма» на француза претендуют «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

    Лондонцы также рассматривают кандидатуру Юри Тилеманса из «Монако».

    • В сезоне-2018/19 Н'Домбеле сыграл 49 матчей в составе «Лиона», забил три гола и сделал восемь результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.

    Источник: Sky Sports

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