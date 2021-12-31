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    «Аякс» объявил о переходе Нереса в «Шахтер» за 12+4 миллиона

    Нападающий «Аякса» Давид Нерес перешел в «Шахтер».

    Украинский клуб заплатит за 24-летнего бразильца 12 миллионов евро. Еще 4 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

    Сообщалось, что контракт с Нересом будет рассчитан до 2026 года.

    • Заменить Нереса в «Аяксе» должен вингер «Тоттенхэма» Стивен Бергвейн.
    • В текущем сезоне Нерес забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 22 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 22 миллиона евро.

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    Источник: официальный сайт «Аякса»

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +841

      ARSteven89 40 минут назад

      "Давид Нерес - Душан Тадич - Хаким Зиеш" были лучшей атакующей тройкой мира в сезоне их полуфинала в ЛЧ.

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