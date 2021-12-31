«Аякс» объявил о переходе Нереса в «Шахтер» за 12+4 миллиона

"Давид Нерес - Душан Тадич - Хаким Зиеш" были лучшей атакующей тройкой мира в сезоне их полуфинала в ЛЧ.
Нападающий «Аякса» Давид Нерес перешел в «Шахтер».
Украинский клуб заплатит за 24-летнего бразильца 12 миллионов евро. Еще 4 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.
Сообщалось, что контракт с Нересом будет рассчитан до 2026 года.
- Заменить Нереса в «Аяксе» должен вингер «Тоттенхэма» Стивен Бергвейн.
- В текущем сезоне Нерес забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 22 матчах.
- Его рыночная стоимость – 22 миллиона евро.