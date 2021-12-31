«Аякс» объявил о переходе Нереса в «Шахтер» за 12+4 миллиона

Нападающий «Аякса» Давид Нерес перешел в «Шахтер».

Украинский клуб заплатит за 24-летнего бразильца 12 миллионов евро. Еще 4 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

Сообщалось, что контракт с Нересом будет рассчитан до 2026 года.