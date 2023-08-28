Президент «Бенфики» дал окончательный ответ «Зениту» по трансферу Нереса

В «Бенфике» определились с будущим Давида Нереса, который не имеет места в стартовом составе в начале сезона-2023/24.

Президент лиссабонского клуба Руй Кошта отказался продавать игрока «Зениту».

Его позиция – либо бразильский вингер останется в команде, либо уйдет за 100 миллионов евро (сумма отступных).

Ранее «Бенфика» отказалась продавать футболиста в «Зенит» за 35 миллионов евро.

Нерес в Лиссабоне год.

В прошлом сезоне у него 12 голов и 16 ассистов в 48 матчах.

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