Президент «Бенфики» дал окончательный ответ «Зениту» по трансферу Нереса

В «Бенфике» определились с будущим Давида Нереса, который не имеет места в стартовом составе в начале сезона-2023/24.
Президент лиссабонского клуба Руй Кошта отказался продавать игрока «Зениту».
Его позиция – либо бразильский вингер останется в команде, либо уйдет за 100 миллионов евро (сумма отступных).
- Ранее «Бенфика» отказалась продавать футболиста в «Зенит» за 35 миллионов евро.
- Нерес в Лиссабоне год.
- В прошлом сезоне у него 12 голов и 16 ассистов в 48 матчах.
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Источник: A Bola