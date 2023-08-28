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  • Президент «Бенфики» дал окончательный ответ «Зениту» по трансферу Нереса

Президент «Бенфики» дал окончательный ответ «Зениту» по трансферу Нереса

28 августа 2023, 11:37
7

В «Бенфике» определились с будущим Давида Нереса, который не имеет места в стартовом составе в начале сезона-2023/24.

Президент лиссабонского клуба Руй Кошта отказался продавать игрока «Зениту».

Его позиция – либо бразильский вингер останется в команде, либо уйдет за 100 миллионов евро (сумма отступных).

  • Ранее «Бенфика» отказалась продавать футболиста в «Зенит» за 35 миллионов евро.
  • Нерес в Лиссабоне год.
  • В прошлом сезоне у него 12 голов и 16 ассистов в 48 матчах.

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Источник: A Bola
Португалия. Примейра Россия. Премьер-лига Бенфика Зенит Нерес Давид Кошта Руй
Комментарии (7)
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acor94
1693217352
Ну и хорошо, рад, что они меня послушали и отказались продавать. У нас уже есть хороший состав, готовый бороться за чемпионство.
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Ziklop
1693220394
Зенит любить кормить портухезов, но надо посылать эту обозревшую мразь далеко и надолго. была бы возможность его бы продали в топ клуб. возможно этот гавнюк в доле с нашими ****** по откатам!
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Давид59
1693224026
Бенфика когда-нибудь продаст его лимонов за 15. Представляю, что о них подумает агент. Может и вслух скажет.
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