«Тоттенхэм» может купить Нереса, если не удастся заполучить Дибалу или Ло Чельсо

«Тоттенхэм» интересуется нападающим «Аякса» Давидом Нересом.

Как сообщает Calciomercato, лондонцы попытаются осуществить трансфер 22-летнего игрока, если клуб не сможет купить Пауло Дибалу («Ювентус») или Джовани Ло Чельсо («Бетис»).

Сумма сделки может составить 60 миллионов евро.