«Тоттенхэм» может купить Нереса, если не удастся заполучить Дибалу или Ло Чельсо

«Тоттенхэм» интересуется нападающим «Аякса» Давидом Нересом.
Как сообщает Calciomercato, лондонцы попытаются осуществить трансфер 22-летнего игрока, если клуб не сможет купить Пауло Дибалу («Ювентус») или Джовани Ло Чельсо («Бетис»).
Сумма сделки может составить 60 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 бразилец провел за амстердамскую команду 50 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 15 результативных передач.
- Контракт Нереса с «Аяксом» рассчитан до июня 2022 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 45 миллионов евро.