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    «Тоттенхэм» может купить Нереса, если не удастся заполучить Дибалу или Ло Чельсо

    «Тоттенхэм» интересуется нападающим «Аякса» Давидом Нересом.

    Как сообщает Calciomercato, лондонцы попытаются осуществить трансфер 22-летнего игрока, если клуб не сможет купить Пауло Дибалу («Ювентус») или Джовани Ло Чельсо («Бетис»).

    Сумма сделки может составить 60 миллионов евро.

    • В сезоне-2018/19 бразилец провел за амстердамскую команду 50 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 15 результативных передач.
    • Контракт Нереса с «Аяксом» рассчитан до июня 2022 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 45 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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