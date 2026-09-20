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Серия А 2026/2027
Команды
Наполи
Давид Нерес
Статистика
€ 23 млн
Давид Нерес - статистика
Наполи
3 марта 1997 (29), Сан-Паулу
#7 | Нападающий
175 см
Бразилия
Статистика
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
1 : 1
20.09.2026
Наполи
58' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
13.09.2026
Болонья
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Наполи
0 : 1
09.09.2026
Арсенал
76' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
62' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
1 : 2
30.08.2026
Комо
80' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Италия. Серия А 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Суперкубок Италии 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Португалия. Примейра 2023/2024
Лига чемпионов 2022/2023
Португалия. Примейра 2022/2023
Голландия. Эредивизие 2021/2022
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Лига Европы 2017/2018
Голландия. Эредивизие 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Наполи
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
1 : 1
20.09.2026
Наполи
58' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
13.09.2026
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
62' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
1 : 2
30.08.2026
Комо
80' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
0 : 2
22.08.2026
Наполи
Был в запасе
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