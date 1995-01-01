«Атлетико» предложил 40 миллионов за Нереса, но получил отказ

«Атлетико» получил отказ на первое предложение по полузащитнику «Аякса» Давиду Нересу.

«Аякс» не устроили предложенные за бразильского вингера 40 миллионов евро.

В ближайшее время «Атлетико» увеличит предложение по полузащитнику амстердамцев.

По информации источника, на трансфере настаивает лично главный тренер мадридцев Диего Симеоне.

Сам Нерес не против перейти в испанский клуб.