«Атлетико» предложил 40 миллионов за Нереса, но получил отказ

Бревно Педро Рошу купили в Спартак за 12 лямов, и этого, разница небо и земля!!!
«Атлетико» получил отказ на первое предложение по полузащитнику «Аякса» Давиду Нересу.
«Аякс» не устроили предложенные за бразильского вингера 40 миллионов евро.
В ближайшее время «Атлетико» увеличит предложение по полузащитнику амстердамцев.
По информации источника, на трансфере настаивает лично главный тренер мадридцев Диего Симеоне.
Сам Нерес не против перейти в испанский клуб.
- Нерес перешел в «Аякс» в январе 2017 года из «Сан-Паулу» за 12 млн евро.
- В прошедшем сезоне Давид сыграл в 50 матчах, забил 12 голов и сделал 15 ассистов.
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