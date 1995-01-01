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    «Атлетико» предложил 40 миллионов за Нереса, но получил отказ

    «Атлетико» получил отказ на первое предложение по полузащитнику «Аякса» Давиду Нересу.

    «Аякс» не устроили предложенные за бразильского вингера 40 миллионов евро.

    В ближайшее время «Атлетико» увеличит предложение по полузащитнику амстердамцев.

    По информации источника, на трансфере настаивает лично главный тренер мадридцев Диего Симеоне.

    Сам Нерес не против перейти в испанский клуб.

    • Нерес перешел в «Аякс» в январе 2017 года из «Сан-Паулу» за 12 млн евро.
    • В прошедшем сезоне Давид сыграл в 50 матчах, забил 12 голов и сделал 15 ассистов.

    Источник: VoetbalPrimeur

    VoetbalPrimeur – голландский футбольный веб-сайт, основанный в 2004 году. Один из самых посещаемых футбольных новостных сайтов в Нидерландах со средним охватом 150 000 уникальных посетителей в день (август 2011 года).

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12

      Maksutt 32 минуты назад

      Бревно Педро Рошу купили в Спартак за 12 лямов, и этого, разница небо и земля!!!

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      Рейтинг: +2

      kirilldorofeev 4 часа назад

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tiny.cc/meblog

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