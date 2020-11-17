Малком и Влашич – в топ-10 самых дорогих футболистов не из топ-5 лиг по версии Transfermarkt

Полузащитник «Зенита» Малком и хавбек ЦСКА Никола Влашич попали в топ-10 самых дорогих игроков, выступающих вне топ-5 лиг Европы.

Малком расположился на третьем месте в рейтинге – его рыночная стоимость оценивается в 30 миллионов евро. Влашич замкнул десятку – Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

Самый дорогой футболист, выступающий за пределами пяти лучших лиг Европы – бразильский полузащитник «Аякса» Давид Нерес. Его трансферная стоимость – 36 миллионов евро.