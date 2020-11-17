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    Малком и Влашич – в топ-10 самых дорогих футболистов не из топ-5 лиг по версии Transfermarkt

    Полузащитник «Зенита» Малком и хавбек ЦСКА Никола Влашич попали в топ-10 самых дорогих игроков, выступающих вне топ-5 лиг Европы.

    Малком расположился на третьем месте в рейтинге – его рыночная стоимость оценивается в 30 миллионов евро. Влашич замкнул десятку – Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

    Самый дорогой футболист, выступающий за пределами пяти лучших лиг Европы – бразильский полузащитник «Аякса» Давид Нерес. Его трансферная стоимость – 36 миллионов евро.

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    Источник: инстаграм Transfermarkt

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    17.11.2020 23:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +743

      ySS 1 час назад

      С Влашичем без вопросов, а вот больное гапромовское достояние с какого перепуга так оценено?

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      Рейтинг: +640

      serglider > ySS 2 минуты назад

      Дык, ежу понятно, что продавать сие чудо надо! И хотелось бы задорого))) Тем более брали его под ЛЧ, а выясняется что по полной вторично опарафинились как без оного, так и с ним))) Спрашивается какого рожна брали? Таких кривоногих футболеров и с россейскими паспортами полным-полно и гораздо дешевле)))

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