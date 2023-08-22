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  • Агент назвал сумму, за которую «Бенфика» продаст Нереса «Зениту»

Агент назвал сумму, за которую «Бенфика» продаст Нереса «Зениту»

22 августа 2023, 17:51
8

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал попытки «Зенита» купить нападающего «Бенфики» Давида Нереса.

«Насколько мне известно, «Бенфика» готова продать Нереса в «Зенит» только за 100 миллионов евро. За меньшую сумму португальский клуб продавать бразильца не готов.

«Бенфика» уже потеряла несколько основных игроков, и не может позволить потерять себе ещe одного», – сказал Барбоза.

  • Ранее «Бенфика» отказалась продавать футболиста в «Зенит» за 35 миллионов евро.
  • Нерес в Лиссабоне год.
  • В прошлом сезоне у него 12 голов и 16 ассистов в 48 матчах.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Бенфика Зенит Нерес Давид
Комментарии (8)
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Давид59
1692718455
Не сомневаюсь, у Миллера есть нужная сумма, но покупать по четверной (относительно реальной) цене как-то стрёмно
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Вомбат
1692720225
А почему не за 200?
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acor94
1692721547
За такую сумму нахрен не нужен. Ждём ДонаПэдро, которые приедет зимой, как раз на его позицию.
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ScarlettOgusania
1692723731
за сто лимонов можно целую команду купить, вроде конюшни! но прикольные торги были с бом.жами)
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Fialet
1692723828
Задолбали этим Нерестом. Пусть икру откладывает в другом месте.
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sv1969
1692735522
Цена 25 млн и хоть Контракт до: 30 июня 2027 г. , но переплата в 4 раза!!!!В Зените дебилами будут если купят за сотку! Хотя я не удивлюсь!
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