Агент назвал сумму, за которую «Бенфика» продаст Нереса «Зениту»

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал попытки «Зенита» купить нападающего «Бенфики» Давида Нереса.

«Насколько мне известно, «Бенфика» готова продать Нереса в «Зенит» только за 100 миллионов евро. За меньшую сумму португальский клуб продавать бразильца не готов.

«Бенфика» уже потеряла несколько основных игроков, и не может позволить потерять себе ещe одного», – сказал Барбоза.

Ранее «Бенфика» отказалась продавать футболиста в «Зенит» за 35 миллионов евро.

Нерес в Лиссабоне год.

В прошлом сезоне у него 12 голов и 16 ассистов в 48 матчах.

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