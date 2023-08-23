Стало известно, хочет ли Нерес перейти в «Зенит»: за него предложили 45 миллионов

Не хочет в помойку))
Нападающий «Бенфики» Давид Нерес не хочет переходить в «Зенит», сообщает A Bola.
Бразилец сфокусирован на карьере в «Бенфике». Он знает об интересе со стороны «Зенита», но все его мысли связаны только с «Бенфикой».
Нападающий «Бенфики» Давид Нерес не хочет переходить в «Зенит», сообщает A Bola.
Бразилец сфокусирован на карьере в «Бенфике». Он знает об интересе со стороны «Зенита», но все его мысли связаны только с «Бенфикой».
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