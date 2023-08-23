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    • Стало известно, хочет ли Нерес перейти в «Зенит»: за него предложили 45 миллионов

    Стало известно, хочет ли Нерес перейти в «Зенит»: за него предложили 45 миллионов

    Нападающий «Бенфики» Давид Нерес не хочет переходить в «Зенит», сообщает A Bola.

    Бразилец сфокусирован на карьере в «Бенфике». Он знает об интересе со стороны «Зенита», но все его мысли связаны только с «Бенфикой».

    • Сообщалось, что «Бенфика» отказалась продавать футболиста в «Зенит» за 35 миллионов евро.
    • «Зенит» сделал новое предложение в размере 45 миллионов евро.
    • Нерес в Лиссабоне год.
    • В прошлом сезоне у него 12 голов и 16 ассистов в 48 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2760

      Болотоход 9 минут назад

      Не хочет в помойку))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6020

      fakeid > Болотоход 6 минут назад

      ему никто и не предлагает переходить в сцаный спартаг

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2760

      Болотоход > fakeid 4 минуты назад

      Мусорка у нас одна лазурно дырявая)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +212

      То ли ещё будет 16 минут назад

      Ставки растут, даже заинтриговали. На какой сумме португалы дрогнут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6020

      fakeid 17 минут назад

      моложе брать нужно, как юри алберто когда-то.

      0
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