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    «Манчестер Юнайтед» предложил 50 миллионов за форварда «Аякса» Нереса

    Нападающий «Аякса» Давид Нерес летом может сменить клуб. Заполучить футболиста желает «Манчестер Юнайтед».

    Как пишет Yahoo Esportes, англичане предложили за бразильца, победителя последнего розыгрыша Кубка Америки, 50 миллионов фунтов стерлингов. «Аякс» намерен получить за игрока на 20 миллионов больше.

    • Другой претендент на Нереса – «Тоттенхэм».
    • В сезоне-2018/19 бразилец провел за амстердамскую команду 50 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 15 результативных передач.
    • Контракт Нереса с «Аяксом» рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Yahoo Esportes

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