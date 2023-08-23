«Зенит» достиг предварительной договоренности с Нересом

«Зенит» приблизился к покупке нападающего «Бенфики» Давида Нереса.
Россияне получили предварительное согласие на трансфер от самого игрока. Осталось договориться с «Бенфикой».
«Зенит» рассчитывает заплатить за бразильца не более 35 миллионов евро. Идут консультации.
- Нерес в Лиссабоне год.
- В прошлом сезоне у него 12 голов и 16 ассистов в 48 матчах.
- До «Бенфики» он выступал за «Шахтер».
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Источник: «Спорт-Экспресс»