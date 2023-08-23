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«Зенит» достиг предварительной договоренности с Нересом

23 августа 2023, 23:01
11

«Зенит» приблизился к покупке нападающего «Бенфики» Давида Нереса.

Россияне получили предварительное согласие на трансфер от самого игрока. Осталось договориться с «Бенфикой».

«Зенит» рассчитывает заплатить за бразильца не более 35 миллионов евро. Идут консультации.

  • Нерес в Лиссабоне год.
  • В прошлом сезоне у него 12 голов и 16 ассистов в 48 матчах.
  • До «Бенфики» он выступал за «Шахтер».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Бенфика Зенит Нерес Давид
Комментарии (11)
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acor94
1692821200
Непонятный трансфер. Все позиции закрыты, а они все кого то берут. Я против этого трансфера
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aaaaahhhh
1692823560
С тем составом что есть - нет соперников. Наверное на продажу берут.
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Вомбат
1692826025
Источник самый надежный. Спартак-Экспресс все знает про Зенит.
Ответить
neveldomha
1692844940
Кассир на выход.
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Kollljan
1692854536
Нужен нападающий, а Нерес полузащитник. Так что это утка.
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