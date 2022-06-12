«Ювентус» купит форварда «Шахтера», если не договорится с Ди Марией (Tuttosport)

Нападающий «Шахтeра» Давид Нерес может перейти в «Ювентус».
По информации Tuttosport co ссылкой на A Bola, итальянский клуб купит 25-летнего голландца, если не сможет договориться с Анхелем Ди Марией. Туринцы уже начали переговоры с «Шахтером».
В «Ювентусе» убеждены, что «Шахтер» отпустит футболиста по низкой цене из-за текущей мировой обстановки. Нересом также интересуется «Бенфика».
- «Шахтер» в январе купил бразильца у «Аякса» за 12 миллионов евро.
- Нерес так и не дебютировал за новую команду.
- Его контракт с украинским клубом рассчитан до конца 2026 года.
Источник: Tuttosport