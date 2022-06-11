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«Ювентус» купит форварда «Шахтера», если не договорится с Ди Марией (Tuttosport)

Нападающий «Шахтeра» Давид Нерес может перейти в «Ювентус».

По информации Tuttosport co ссылкой на A Bola, итальянский клуб купит 25-летнего голландца, если не сможет договориться с Анхелем Ди Марией. Туринцы уже начали переговоры с «Шахтером».

В «Ювентусе» убеждены, что «Шахтер» отпустит футболиста по низкой цене из-за текущей мировой обстановки. Нересом также интересуется «Бенфика».

  • «Шахтер» в январе купил бразильца у «Аякса» за 12 миллионов евро.
  • Нерес так и не дебютировал за новую команду.
  • Его контракт с украинским клубом рассчитан до конца 2026 года.

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Источник: Tuttosport

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