Ришарлисон: «Сказал Нересу, что двери в «Эвертон» для него открыты»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон рассказал о приглашении в свой клуб партнера по сборной Бразилии Давида Нереса.

Форвард «Аякса» забил 12 голов и отдал 15 ассистов в 50 матчах всех турниров прошлого сезона.

«Я сказал ему, что двери в «Эвертон» для него открыты, и что он очень бы помог команде. Надеюсь, он перейдет. Мы знакомы со времен выступлений за сборную до 20-ти лет, отлично с ним ладим.

Он очень хорош в индивидуальной игре против защитников, поэтому точно нам пригодится. Он бы очень хорошо смотрелся со мной и Бернардом [в нападении]», – цитирует бразильца Daily Mail.