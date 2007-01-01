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    Ришарлисон: «Сказал Нересу, что двери в «Эвертон» для него открыты»

    Нападающий «Эвертона» Ришарлисон рассказал о приглашении в свой клуб партнера по сборной Бразилии Давида Нереса.

    Форвард «Аякса» забил 12 голов и отдал 15 ассистов в 50 матчах всех турниров прошлого сезона.

    «Я сказал ему, что двери в «Эвертон» для него открыты, и что он очень бы помог команде. Надеюсь, он перейдет. Мы знакомы со времен выступлений за сборную до 20-ти лет, отлично с ним ладим.

    Он очень хорош в индивидуальной игре против защитников, поэтому точно нам пригодится. Он бы очень хорошо смотрелся со мной и Бернардом [в нападении]», – цитирует бразильца Daily Mail.

    • Известно об интересе к 22-летнему Нересу со стороны «Ливерпуля» и «Атлетико». Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.
    • Бразильцы начали домашний Кубок Америки с победы над командой Боливии (3:0). Ришарлисон и Нерес вышли в стартовом составе и были заменены в концовке.

    Источник: Daily Mail

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