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  • «Верона» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2026

«Верона» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2026

26 января, 21:35
Верона
26.01.2026, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 3
Завершен
Удинезе
26' Д. Орбан
23' А. Атта 58' А. Дзаноли 67' К. Дэвис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Суат Сердар
(К) ЦП
10
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
99
Джифт Орбан
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
29
Артюр Атта
ОП
8
Йеспер Карлстрем
(К) ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Верона
22
Giacomo Toniolo
ВР
96
Лоренцо Монтипо
ВР
71
Davide De Battisti
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
90
Ioan Vermesan
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
Удинезе
14
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
20
Хуан Арисала
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
3-2-3-2
34
Перилли
77
Эбосс
28
Слотсагер
25
Нельссон
6
Брадарич
14
Лирола
8
Сердар
10
Гальярдини
24
Бернед
9
Сарр
99
Орбан
3-4-2-1
40
Окойе
28
Соле
31
Кристенсен
13
Бертола
59
Дзаноли
29
Атта
8
Карлстрем
33
Земура
32
Эккеленкамп
38
Миллер
9
Дэвис
6
Брадарич
33
Ойегоке
33
Ойегоке
6
Брадарич
14
Лирола
19
Ниасс
19
Ниасс
14
Лирола
8
Сердар
21
Харруи
21
Харруи
8
Сердар
24
Бернед
20
Кастанос
20
Кастанос
24
Бернед
9
Сарр
9
Томич
9
Томич
9
Сарр
33
Земура
2
Гогличидзе
2
Гогличидзе
33
Земура
59
Дзаноли
25
Эхизибуе
25
Эхизибуе
59
Дзаноли
32
Эккеленкамп
4
Ловрич
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
38
Миллер
6
Саррага
6
Саррага
38
Миллер
9
Дэвис
7
Гуйе
7
Гуйе
9
Дэвис
Остались в запасе
Верона
Удинезе
22
Giacomo Toniolo
ВР
96
Лоренцо Монтипо
ВР
71
Davide De Battisti
ЦЗ
70
Fallou Cham
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
90
Ioan Vermesan
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
14
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
20
Хуан Арисала
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
22
Giacomo Toniolo
ВР
96
Лоренцо Монтипо
ВР
71
Davide De Battisti
ЦЗ
70
Fallou Cham
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
90
Ioan Vermesan
ЦФ
Остались в запасе
14
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
20
Хуан Арисала
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Коста Руньяич
Верона
Точно не сыграют
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
Рафик Бельгали
ПЗ
Армель Белла Кочап
ЦЗ
Мартин Фрезе
ЛЗ
Томаш Суслов
ЦФ
Николас Валентини
ЦЗ
Даниэль Москера
ЦФ
Удинезе
Точно не сыграют
Якуб Пиотровски
ЦП
Адам Букса
ЦФ
Николо Дзаньоло
АП
Ассан Камара
ЛЗ
Руй Модешту
ПВ
Статистика матча Верона - Удинезе
2
Всего ударов по воротам
7
20
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
8
Нарушения
8
11
Офсайды
1
2
Количество передач
434
383
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
0.86
1.69
xGP (предотвращенные голы)
0.37
0.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Удинезе», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона»«Удинезе»

«Верона» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Удинезе Верона
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