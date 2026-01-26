26.01.2026, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Верона
Верона
3-2-3-2
34
Перилли
77
Эбосс
28
Слотсагер
25
Нельссон
6
Брадарич
14
Лирола
8
Сердар
10
Гальярдини
24
Бернед
9
Сарр
99
Орбан
3-4-2-1
40
Окойе
28
Соле
31
Кристенсен
13
Бертола
59
Дзаноли
29
Атта
8
Карлстрем
33
Земура
32
Эккеленкамп
38
Миллер
9
Дэвис
6
Брадарич
33
Ойегоке
33
Ойегоке
6
Брадарич
14
Лирола
19
Ниасс
19
Ниасс
14
Лирола
8
Сердар
21
Харруи
21
Харруи
8
Сердар
24
Бернед
20
Кастанос
20
Кастанос
24
Бернед
9
Сарр
9
Томич
9
Томич
9
Сарр
33
Земура
2
Гогличидзе
2
Гогличидзе
33
Земура
59
Дзаноли
25
Эхизибуе
25
Эхизибуе
59
Дзаноли
32
Эккеленкамп
4
Ловрич
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
38
Миллер
6
Саррага
6
Саррага
38
Миллер
9
Дэвис
7
Гуйе
7
Гуйе
9
Дэвис
Остались в запасе
Верона
Удинезе
22
Giacomo Toniolo
ВР
96
Лоренцо Монтипо
ВР
71
Davide De Battisti
ЦЗ
70
Fallou Cham
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
90
Ioan Vermesan
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
14
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
20
Хуан Арисала
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
22
Giacomo Toniolo
ВР
96
Лоренцо Монтипо
ВР
71
Davide De Battisti
ЦЗ
70
Fallou Cham
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
90
Ioan Vermesan
ЦФ
Остались в запасе
14
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
20
Хуан Арисала
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Верона - Удинезе
2
Всего ударов по воротам
7
20
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
8
Нарушения
8
11
Офсайды
1
2
Количество передач
434
383
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
0.86
1.69
xGP (предотвращенные голы)
0.37
0.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Удинезе», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»