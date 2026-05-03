03.05.2026, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 35 тур
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
4-2-1-1-2
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
3
Бремер
6
Келли
15
Калюлю
5
Локателли
19
Тюрам
22
МакКенни
7
Консейсау
15
Дэвид
10
Йылдыз
3-2-3-2
96
Монтипо
3
Фрезе
25
Нельссон
5
Эдмундссон
45
Бельгали
6
Брадарич
11
Акпа Акпро
10
Гальярдини
24
Бернед
10
Суслов
9
Боуи
6
Келли
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
6
Келли
15
Дэвид
21
Миретти
21
Миретти
15
Дэвид
20
Камбьясо
27
Бога
27
Бога
20
Камбьясо
7
Консейсау
27
Жегрова
27
Жегрова
7
Консейсау
19
Тюрам
28
Влахович
28
Влахович
19
Тюрам
6
Брадарич
28
Слотсагер
28
Слотсагер
6
Брадарич
10
Суслов
4
Ловрич
4
Ловрич
10
Суслов
24
Бернед
21
Харруи
21
Харруи
24
Бернед
Остались в запасе
Ювентус
Верона
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
14
Поль Лирола
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
90
Ioan Vermesan
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
17
Луа Опенда
ЦФ
Остались в запасе
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
14
Поль Лирола
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
90
Ioan Vermesan
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Ювентус
Точно не сыграют
Статистика матча Ювентус - Верона
1
4
Всего ударов по воротам
29
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
14
1
Нарушения
9
19
Количество передач
653
214
Сейвы
2
6
Точность передач %
86
69
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
13
1
Удары из пределов штрафной
17
2
Удары из-за пределов штрафной
12
5
xG (ожидаемые голы)
2.6
0.3
xGP (предотвращенные голы)
0.33
0.33
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Вероны», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Верона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»