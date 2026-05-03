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  • «Ювентус» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

«Ювентус» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

3 мая, 17:50
Ювентус
03.05.2026, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 1
Завершен
Верона
62' Д. Влахович
34' К. Боуи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Верона
96
Лоренцо Монтипо
(К) ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
5
Андриас Эдмундссон
ЦЗ
45
Рафик Бельгали
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
10
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
9
Кирон Боуи
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Верона
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
90
Ioan Vermesan
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
4-2-1-1-2
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
3
Бремер
6
Келли
15
Калюлю
5
Локателли
19
Тюрам
22
МакКенни
7
Консейсау
15
Дэвид
10
Йылдыз
3-2-3-2
96
Монтипо
3
Фрезе
25
Нельссон
5
Эдмундссон
45
Бельгали
6
Брадарич
11
Акпа Акпро
10
Гальярдини
24
Бернед
10
Суслов
9
Боуи
6
Келли
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
6
Келли
15
Дэвид
21
Миретти
21
Миретти
15
Дэвид
20
Камбьясо
27
Бога
27
Бога
20
Камбьясо
7
Консейсау
27
Жегрова
27
Жегрова
7
Консейсау
19
Тюрам
28
Влахович
28
Влахович
19
Тюрам
6
Брадарич
28
Слотсагер
28
Слотсагер
6
Брадарич
10
Суслов
4
Ловрич
4
Ловрич
10
Суслов
24
Бернед
21
Харруи
21
Харруи
24
Бернед
Остались в запасе
Ювентус
Верона
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
14
Поль Лирола
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
90
Ioan Vermesan
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
17
Луа Опенда
ЦФ
Остались в запасе
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
14
Поль Лирола
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
90
Ioan Vermesan
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Ювентус
Точно не сыграют
Хуан Кабаль
ЦЗ
Аркадиуш Милик
ЦФ
Верона
Точно не сыграют
Армель Белла Кочап
ЦЗ
Джифт Орбан
ЦФ
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
Даниэль Москера
ЦФ
Суат Сердар
ЦП
Николас Валентини
ЦЗ
Шейх Ниасс
ЦП
Статистика матча Ювентус - Верона
1
4
Всего ударов по воротам
29
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
14
1
Нарушения
9
19
Количество передач
653
214
Сейвы
2
6
Точность передач %
86
69
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
13
1
Удары из пределов штрафной
17
2
Удары из-за пределов штрафной
12
5
xG (ожидаемые голы)
2.6
0.3
xGP (предотвращенные голы)
0.33
0.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Вероны», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус»«Верона»

«Ювентус» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Верона Ювентус
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