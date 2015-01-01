Италия. Серия В. 2026/2027 Италия. Серия А. 2025/2026 Италия. Серия А. 2024/2025 Италия. Кубок. 2024/2025 Италия. Серия А. 2023/2024 Италия. Серия А. 2022/2023 Италия. Серия А. 2021/2022 Италия. Серия А. 2020/2021 Италия. Серия А. 2019/2020 Италия. Серия А. 2017/2018 Италия. Серия А. 2015/2016 Италия. Серия А. 2014/2015 Италия. Серия А. 2013/2014