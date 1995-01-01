Турниры:

Италия. Серия А. 2022/2023 Италия. Серия А. 2021/2022 Италия. Серия А. 2020/2021 Италия. Серия А. 2019/2020 Италия. Серия А. 2017/2018 Италия. Серия А. 2015/2016 Италия. Серия А. 2014/2015 Италия. Серия А. 2013/2014