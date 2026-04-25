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  • «Верона» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

«Верона» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

25 апреля, 20:35
Верона
25.04.2026, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 0
Завершен
Лечче
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Верона
96
Лоренцо Монтипо
(К) ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
5
Андриас Эдмундссон
ЦЗ
45
Рафик Бельгали
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
10
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
10
Томаш Суслов
ЦФ
9
Кирон Боуи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Лечче
30
Владимиро Фальконе
(К) ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Верона
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
90
Ioan Vermesan
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
Лечче
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
28
Olaf Gorter
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
3-2-3-2
96
Монтипо
25
Нельссон
17
Белла Кочап
5
Эдмундссон
3
Фрезе
45
Бельгали
11
Акпа Акпро
10
Гальярдини
24
Бернед
9
Боуи
10
Суслов
3-2-2-2-1
30
Фальконе
16
Гандельман
18
Жан
5
Зиберт
17
Вейга
25
Галло
20
Рамадани
29
Кулибали
50
Пьеротти
19
Банда
9
Штулич
17
Белла Кочап
2
Валентини
2
Валентини
17
Белла Кочап
45
Бельгали
14
Лирола
14
Лирола
45
Бельгали
10
Суслов
4
Ловрич
4
Ловрич
10
Суслов
11
Акпа Акпро
9
Сарр
9
Сарр
11
Акпа Акпро
24
Бернед
90
90
24
Бернед
16
Гандельман
79
Нгом
79
Нгом
16
Гандельман
19
Банда
11
Н'Дри
11
Н'Дри
19
Банда
9
Штулич
9
Чеддира
9
Чеддира
9
Штулич
50
Пьеротти
73
Камарда
73
Камарда
50
Пьеротти
Остались в запасе
Верона
Лечче
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
70
Fallou Cham
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
28
Olaf Gorter
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
70
Fallou Cham
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
28
Olaf Gorter
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Марко Джампаоло
Верона
Точно не сыграют
Даниэль Москера
ЦФ
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
Суат Сердар
ЦП
Джифт Орбан
ЦФ
Шейх Ниасс
ЦП
Лечче
Точно не сыграют
Медон Бериша
ЦП
Садик Фофана
ЦЗ
Киалонда Гашпар
ЦЗ
Риккардо Соттиль
ЛВ
Тиагу Габриэль
ЦЗ
Статистика матча Верона - Лечче
2
5
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
ВАР
1
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
15
19
Офсайды
3
1
Количество передач
328
388
Сейвы
2
3
Точность передач %
71
73
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.32
0.66
xGP (предотвращенные голы)
0.45
0.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Лечче», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Лечче»

«Верона» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лечче Верона
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