Составы команд
Верона
Верона
3-2-3-2
96
Монтипо
25
Нельссон
17
Белла Кочап
5
Эдмундссон
3
Фрезе
45
Бельгали
11
Акпа Акпро
10
Гальярдини
24
Бернед
9
Боуи
10
Суслов
3-2-2-2-1
30
Фальконе
16
Гандельман
18
Жан
5
Зиберт
17
Вейга
25
Галло
20
Рамадани
29
Кулибали
50
Пьеротти
19
Банда
9
Штулич
17
Белла Кочап
2
Валентини
2
Валентини
17
Белла Кочап
45
Бельгали
14
Лирола
14
Лирола
45
Бельгали
10
Суслов
4
Ловрич
4
Ловрич
10
Суслов
11
Акпа Акпро
9
Сарр
9
Сарр
11
Акпа Акпро
24
Бернед
90
90
24
Бернед
16
Гандельман
79
Нгом
79
Нгом
16
Гандельман
19
Банда
11
Н'Дри
11
Н'Дри
19
Банда
9
Штулич
9
Чеддира
9
Чеддира
9
Штулич
50
Пьеротти
73
Камарда
73
Камарда
50
Пьеротти
Остались в запасе
Верона
Лечче
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
70
Fallou Cham
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
28
Olaf Gorter
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
70
Fallou Cham
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
28
Olaf Gorter
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Марко Джампаоло
Верона
Точно не сыграют
Статистика матча Верона - Лечче
2
5
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
ВАР
1
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
15
19
Офсайды
3
1
Количество передач
328
388
Сейвы
2
3
Точность передач %
71
73
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.32
0.66
xGP (предотвращенные голы)
0.45
0.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Лечче», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Лечче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»