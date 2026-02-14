15 февраля в 25-м туре Серии А «Парма» примет «Верону». Это противостояние двух аутсайдеров, борющихся за выживание. Хозяева находятся в кризисе результативности, гости не могут выиграть 9 матчей подряд и катастрофически пропускают. Обе команды испытывают колоссальные проблемы в атаке и обороне, что обещает нервный и малорезультативный футбол.

«Парма»

Крестоносцы занимают 14-е место, но их форма вызывает серьезные опасения. Команда забивает всего 0.40 гола в среднем за последние 5 игр (всего 2 гола) и пропускает 1.60. Атака «Пармы» практически нефункциональна, несмотря на наличие Матео Пеллегрино (9 голов). Единственный позитивный фактор – победа над «Вероной» в первом круге (2:1) и общая статистика: «Парма» забивает сопернику в 5 из 7 последних встреч.

«Верона»

«Мастифы» находятся в состоянии глубокого кризиса. Команда не выигрывает в 9 последних матчах Серии А и занимает предпоследнее, 19-е место. Оборона «Вероны» катастрофична: 10 пропущенных голов в последних 5 играх (2.00 в среднем). Атака также практически нефункциональна – всего 0.60 гола в среднем. Команда выглядит деморализованной и неспособной на борьбу за очки.

Факты о командах:

«Парма»

Забивает в среднем 0.40 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.

Забивает «Вероне» в 5 из 7 последних встреч.

Выиграл первый матч у «Вероны» (2:1).

14-е место в турнире (26 очков).

«Верона»

Не выигрывает в 9 последних матчах.

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру.

Забивает в среднем 0.60 гола за игру.

19-е место в турнире (15 очков).

Прогноз на матч «Парма» – «Верона»

Матч двух кризисных команд с ужасающей статистикой в атаке. «Парма» чуть более стабильна и имеет психологическое преимущество после победы в первом круге. «Верона» находится в глубочайшем пике, практически не забивает и регулярно пропускает по несколько голов. Учитывая, что обе команды испытывают колоссальные проблемы с реализацией, наиболее вероятным исходом выглядит низовая победа хозяев с минимальным счетом.

Рекомендованные ставки: