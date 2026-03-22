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  • «Аталанта» – «Верона: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

«Аталанта» – «Верона: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

22 марта, 15:50
Аталанта
22.03.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Верона
37' Д. Дзаппакоста
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Верона
1
Лоренцо Монтипо
(К) ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
5
Андриас Эдмундссон
ЦЗ
6
Николас Валентини
ЦЗ
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
17
Рафик Бельгали
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
63
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
16
Джифт Орбан
ЦФ
18
Кирон Боуи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
69
Онест Аганор
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
10
Лазар Самарджич
АП
15
Марио Пашалич
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
6
Юнус Муса
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Верона
94
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
19
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
2
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
36
Шейх Ниасс
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
41
Исаак Томич
ЦФ
3-3-1-1-1
29
Карнесекки
5
Колашинац
42
Скальвини
19
Джимсити
47
Бернаскони
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
90
Крстович
3-2-3-2
1
Монтипо
5
Эдмундссон
6
Валентини
15
Нельссон
17
Бельгали
3
Фрезе
11
Акпа Акпро
63
Гальярдини
21
Харруи
18
Боуи
16
Орбан
5
Колашинац
4
Хин
4
Хин
5
Колашинац
15
де Рон
10
Самарджич
10
Самарджич
15
де Рон
13
Эдерсон
15
Пашалич
15
Пашалич
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
6
Муса
6
Муса
17
Де Кетеларе
59
Залевски
18
Распадори
18
Распадори
59
Залевски
3
Фрезе
2
Ойегоке
2
Ойегоке
3
Фрезе
63
Гальярдини
73
Мусрати
73
Мусрати
63
Гальярдини
11
Акпа Акпро
24
Бернед
24
Бернед
11
Акпа Акпро
18
Боуи
9
Сарр
9
Сарр
18
Боуи
21
Харруи
10
Суслов
10
Суслов
21
Харруи
Остались в запасе
Аталанта
Верона
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
69
Онест Аганор
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
94
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
19
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
36
Шейх Ниасс
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
25
Даниэль Москера
ЦФ
41
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
69
Онест Аганор
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
Остались в запасе
94
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
19
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
36
Шейх Ниасс
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
25
Даниэль Москера
ЦФ
41
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Аталанта
Точно не сыграют
Джанлука Скамакка
ЦФ
Верона
Точно не сыграют
Армель Белла Кочап
ЦЗ
Домагой Брадарич
ЛЗ
Занди Ловрич
ЦП
Суат Сердар
ЦП
Статистика матча Аталанта - Верона
1
3
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
16
Офсайды
0
1
Количество передач
533
353
Сейвы
3
1
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.96
0.97
xGP (предотвращенные голы)
-0.92
-0.92

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Вероны», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта»«Верона»

«Аталанта» – «Верона: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Верона Аталанта
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