22.03.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-3-1-1-1
29
Карнесекки
5
Колашинац
42
Скальвини
19
Джимсити
47
Бернаскони
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
90
Крстович
3-2-3-2
1
Монтипо
5
Эдмундссон
6
Валентини
15
Нельссон
17
Бельгали
3
Фрезе
11
Акпа Акпро
63
Гальярдини
21
Харруи
18
Боуи
16
Орбан
5
Колашинац
4
Хин
4
Хин
5
Колашинац
15
де Рон
10
Самарджич
10
Самарджич
15
де Рон
13
Эдерсон
15
Пашалич
15
Пашалич
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
6
Муса
6
Муса
17
Де Кетеларе
59
Залевски
18
Распадори
18
Распадори
59
Залевски
3
Фрезе
2
Ойегоке
2
Ойегоке
3
Фрезе
63
Гальярдини
73
Мусрати
73
Мусрати
63
Гальярдини
11
Акпа Акпро
24
Бернед
24
Бернед
11
Акпа Акпро
18
Боуи
9
Сарр
9
Сарр
18
Боуи
21
Харруи
10
Суслов
10
Суслов
21
Харруи
Остались в запасе
Аталанта
Верона
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
69
Онест Аганор
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
94
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
19
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
36
Шейх Ниасс
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
25
Даниэль Москера
ЦФ
41
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
69
Онест Аганор
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
Остались в запасе
94
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
19
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
36
Шейх Ниасс
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
25
Даниэль Москера
ЦФ
41
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Аталанта
Точно не сыграют
Верона
Точно не сыграют
Статистика матча Аталанта - Верона
1
3
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
16
Офсайды
0
1
Количество передач
533
353
Сейвы
3
1
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.96
0.97
xGP (предотвращенные голы)
-0.92
-0.92
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Вероны», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Верона»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»