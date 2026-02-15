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  • «Парма» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

«Парма» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

15 февраля, 15:50
Парма
15.02.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 1
Завершен
Верона
4' А. Бернабе 90+3' М. Пеллегрино
43' А. Харруи (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
27
Саша Бричги
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Верона
96
Лоренцо Монтипо
(К) ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
5
Андриас Эдмундссон
ЦЗ
45
Рафик Бельгали
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
99
Джифт Орбан
ЦФ
9
Кирон Боуи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Парма
66
Филиппо Ринальди
ВР
67
Габриэле Казентини
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Giacomo Toniolo
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
3-3-2-1-1
40
Корви
3
Циркати
5
Валенти
27
Бричги
14
Валери
16
Кейта
15
Дель Прато
80
Бернабе
18
Серенсен
7
Стрефецца
32
Пеллегрино
3-2-3-2
96
Монтипо
17
Белла Кочап
25
Нельссон
5
Эдмундссон
45
Бельгали
6
Брадарич
19
Ниасс
73
Мусрати
21
Харруи
9
Боуи
99
Орбан
16
Кейта
41
Кавилья
41
Кавилья
16
Кейта
7
Стрефецца
32
Ордоньес
32
Ордоньес
7
Стрефецца
18
Серенсен
11
Ористанио
11
Ористанио
18
Серенсен
5
Валенти
11
Ондрейка
11
Ондрейка
5
Валенти
21
Харруи
28
Слотсагер
28
Слотсагер
21
Харруи
45
Бельгали
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
45
Бельгали
19
Ниасс
8
Сердар
8
Сердар
19
Ниасс
9
Боуи
9
Сарр
9
Сарр
9
Боуи
Остались в запасе
Парма
Верона
66
Филиппо Ринальди
ВР
67
Габриэле Казентини
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
23
Неста Эльфеге
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
34
Симоне Перилли
ВР
22
Giacomo Toniolo
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
25
Даниэль Москера
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
67
Габриэле Казентини
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
23
Неста Эльфеге
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Giacomo Toniolo
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
25
Даниэль Москера
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Парма
Точно не сыграют
Матия Фриган
ЦФ
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
Зион Сузуки
ВР
Верона
Точно не сыграют
Антуан Бернед
ЦП
Роберто Гальярдини
ЦП
Томаш Суслов
ЦФ
Николас Валентини
ЦЗ
Занди Ловрич
ЦП
Поль Лирола
ПЗ
Статистика матча Парма - Верона
2
1
1
Всего ударов по воротам
27
4
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
12
1
Нарушения
7
14
Офсайды
2
0
Количество передач
599
201
Сейвы
0
5
Точность передач %
89
65
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
15
2
xG (ожидаемые голы)
1.66
0.91
xGP (предотвращенные голы)
-0.54
-0.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Вероны», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма»«Верона»

«Парма» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Верона Парма
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