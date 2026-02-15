15.02.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Парма
Парма
3-3-2-1-1
40
Корви
3
Циркати
5
Валенти
27
Бричги
14
Валери
16
Кейта
15
Дель Прато
80
Бернабе
18
Серенсен
7
Стрефецца
32
Пеллегрино
3-2-3-2
96
Монтипо
17
Белла Кочап
25
Нельссон
5
Эдмундссон
45
Бельгали
6
Брадарич
19
Ниасс
73
Мусрати
21
Харруи
9
Боуи
99
Орбан
16
Кейта
41
Кавилья
41
Кавилья
16
Кейта
7
Стрефецца
32
Ордоньес
32
Ордоньес
7
Стрефецца
18
Серенсен
11
Ористанио
11
Ористанио
18
Серенсен
5
Валенти
11
Ондрейка
11
Ондрейка
5
Валенти
21
Харруи
28
Слотсагер
28
Слотсагер
21
Харруи
45
Бельгали
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
45
Бельгали
19
Ниасс
8
Сердар
8
Сердар
19
Ниасс
9
Боуи
9
Сарр
9
Сарр
9
Боуи
Остались в запасе
Парма
Верона
66
Филиппо Ринальди
ВР
67
Габриэле Казентини
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
23
Неста Эльфеге
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
34
Симоне Перилли
ВР
22
Giacomo Toniolo
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
25
Даниэль Москера
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
67
Габриэле Казентини
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
23
Неста Эльфеге
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Giacomo Toniolo
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
25
Даниэль Москера
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Парма
Точно не сыграют
Статистика матча Парма - Верона
2
1
1
Всего ударов по воротам
27
4
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
12
1
Нарушения
7
14
Офсайды
2
0
Количество передач
599
201
Сейвы
0
5
Точность передач %
89
65
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
15
2
xG (ожидаемые голы)
1.66
0.91
xGP (предотвращенные голы)
-0.54
-0.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Вероны», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Верона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»