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  • «Верона» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

«Верона» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

19 апреля, 14:50
Верона
19.04.2026, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 1
Завершен
Милан
41' А. Рабьо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Верона
1
Лоренцо Монтипо
(К) ВР
6
Николас Валентини
ЦЗ
5
Андриас Эдмундссон
ЦЗ
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
12
Домагой Брадарич
ЛП
17
Рафик Бельгали
ЦП
63
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
2
Дэниэл Ойегоке
ПП
16
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
24
Закари Атекаме
ПЗ
19
Юссуф Фофана
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
10
Рафаэль Леау
ЛВ
10
Кристиан Пулишич
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Верона
73
Аль Мусрати
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
Милан
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
4
Самуэле Риччи
ЦП
8
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
7
Сантьяго Хименес
ЦФ
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
18
Кристофер Нкунку
ЦФ
3-5-1-1
1
Монтипо
6
Валентини
5
Эдмундссон
15
Нельссон
12
Брадарич
63
Гальярдини
24
Бернед
11
Акпа Акпро
2
Ойегоке
17
Бельгали
16
Орбан
3-2-3-2
16
Меньян
23
Томори
46
Габбиа
31
Павлович
24
Атекаме
33
Бартезаги
19
Фофана
10
Модрич
14
Рабьо
10
Пулишич
10
Леау
11
Акпа Акпро
73
Мусрати
73
Мусрати
11
Акпа Акпро
63
Гальярдини
4
Ловрич
4
Ловрич
63
Гальярдини
19
Фофана
4
Риччи
4
Риччи
19
Фофана
24
Атекаме
22
Салемакерс
22
Салемакерс
24
Атекаме
10
Леау
7
Хименес
7
Хименес
10
Леау
10
Пулишич
18
Нкунку
18
Нкунку
10
Пулишич
Остались в запасе
Верона
Милан
Главный тренер
Паоло Дзанетти
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
8
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
Остались в запасе
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
8
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Верона
Точно не сыграют
Суат Сердар
ЦП
Кирон Боуи
ЦФ
Даниэль Москера
ЦФ
Амин Сарр
ЦФ
Статистика матча Верона - Милан
2
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
13
6
Офсайды
0
1
Количество передач
421
491
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.71
0.85
xGP (предотвращенные голы)
0.3
0.3

Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Милана», 33-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Милан»

«Верона» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Верона
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