19.04.2026, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 33 тур
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Верона
3-5-1-1
1
Монтипо
6
Валентини
5
Эдмундссон
15
Нельссон
12
Брадарич
63
Гальярдини
24
Бернед
11
Акпа Акпро
2
Ойегоке
17
Бельгали
16
Орбан
3-2-3-2
16
Меньян
23
Томори
46
Габбиа
31
Павлович
24
Атекаме
33
Бартезаги
19
Фофана
10
Модрич
14
Рабьо
10
Пулишич
10
Леау
11
Акпа Акпро
73
Мусрати
73
Мусрати
11
Акпа Акпро
63
Гальярдини
4
Ловрич
4
Ловрич
63
Гальярдини
19
Фофана
4
Риччи
4
Риччи
19
Фофана
24
Атекаме
22
Салемакерс
22
Салемакерс
24
Атекаме
10
Леау
7
Хименес
7
Хименес
10
Леау
10
Пулишич
18
Нкунку
18
Нкунку
10
Пулишич
Остались в запасе
Верона
Милан
Главный тренер
Паоло Дзанетти
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
8
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
Остались в запасе
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
8
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Верона - Милан
2
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
13
6
Офсайды
0
1
Количество передач
421
491
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.71
0.85
xGP (предотвращенные голы)
0.3
0.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Милана», 33-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»