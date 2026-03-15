15.03.2026, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 29 тур
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Верона
Верона
3-2-3-2
1
Монтипо
15
Нельссон
5
Эдмундссон
6
Валентини
3
Фрезе
2
Ойегоке
11
Акпа Акпро
63
Гальярдини
21
Харруи
18
Боуи
16
Орбан
4-2-2-2
16
Бейлов
20
Сабелли
5
Эстигард
5
Васкес
27
Маркандалли
77
Эллертссон
32
Френдруп
10
Мессьяс
17
Малиновский
29
Коломбо
18
Экубан
2
Ойегоке
17
Бельгали
17
Бельгали
2
Ойегоке
21
Харруи
10
Суслов
10
Суслов
21
Харруи
3
Фрезе
9
Сарр
9
Сарр
3
Фрезе
16
Орбан
25
Москера
25
Москера
16
Орбан
10
Мессьяс
3
Мартин
3
Мартин
10
Мессьяс
20
Сабелли
15
Нортон-Каффи
15
Нортон-Каффи
20
Сабелли
17
Малиновский
4
4
17
Малиновский
29
Коломбо
9
Эхатор
9
Эхатор
29
Коломбо
18
Экубан
9
Витинья
9
Витинья
18
Экубан
Остались в запасе
Верона
Дженоа
34
Симоне Перилли
ВР
94
Giacomo Toniolo
ВР
71
Davide De Battisti
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
36
Шейх Ниасс
ЦП
41
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
13
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
75
Gaël Lafont
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
94
Giacomo Toniolo
ВР
71
Davide De Battisti
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
36
Шейх Ниасс
ЦП
41
Исаак Томич
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
13
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
75
Gaël Lafont
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Верона
Точно не сыграют
Дженоа
Точно не сыграют
Статистика матча Верона - Дженоа
2
1
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
22
9
Офсайды
3
1
Количество передач
302
430
Сейвы
1
1
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.3
0.59
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Дженоа», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»