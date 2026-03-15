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  • «Верона» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

«Верона» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

15 марта, 13:20
Верона
15.03.2026, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 2
Завершен
Дженоа
61' Витинья 86' Л. Эстигард
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Верона
1
Лоренцо Монтипо
(К) ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
5
Андриас Эдмундссон
ЦЗ
6
Николас Валентини
ЦЗ
2
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
63
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
16
Джифт Орбан
ЦФ
18
Кирон Боуи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Дженоа
16
Джастин Бейлов
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
5
Йохан Васкес
(К) ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
18
Калеб Экубан
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
94
Giacomo Toniolo
ВР
71
Davide De Battisti
ЦЗ
17
Рафик Бельгали
ПЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
36
Шейх Ниасс
ЦП
10
Томаш Суслов
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
41
Исаак Томич
ЦФ
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
13
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
15
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
4
Amorim
ЦП
75
Gaël Lafont
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
9
Джефф Эхатор
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
3-2-3-2
1
Монтипо
15
Нельссон
5
Эдмундссон
6
Валентини
3
Фрезе
2
Ойегоке
11
Акпа Акпро
63
Гальярдини
21
Харруи
18
Боуи
16
Орбан
4-2-2-2
16
Бейлов
20
Сабелли
5
Эстигард
5
Васкес
27
Маркандалли
77
Эллертссон
32
Френдруп
10
Мессьяс
17
Малиновский
29
Коломбо
18
Экубан
2
Ойегоке
17
Бельгали
17
Бельгали
2
Ойегоке
21
Харруи
10
Суслов
10
Суслов
21
Харруи
3
Фрезе
9
Сарр
9
Сарр
3
Фрезе
16
Орбан
25
Москера
25
Москера
16
Орбан
10
Мессьяс
3
Мартин
3
Мартин
10
Мессьяс
20
Сабелли
15
Нортон-Каффи
15
Нортон-Каффи
20
Сабелли
17
Малиновский
4
4
17
Малиновский
29
Коломбо
9
Эхатор
9
Эхатор
29
Коломбо
18
Экубан
9
Витинья
9
Витинья
18
Экубан
Остались в запасе
Верона
Дженоа
34
Симоне Перилли
ВР
94
Giacomo Toniolo
ВР
71
Davide De Battisti
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
36
Шейх Ниасс
ЦП
41
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
13
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
75
Gaël Lafont
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
94
Giacomo Toniolo
ВР
71
Davide De Battisti
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
36
Шейх Ниасс
ЦП
41
Исаак Томич
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
13
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
75
Gaël Lafont
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Верона
Точно не сыграют
Армель Белла Кочап
ЦЗ
Антуан Бернед
ЦП
Занди Ловрич
ЦП
Суат Сердар
ЦП
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
Домагой Брадарич
ЛЗ
Дженоа
Точно не сыграют
Патрицио Мазини
ЦП
Статистика матча Верона - Дженоа
2
1
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
22
9
Офсайды
3
1
Количество передач
302
430
Сейвы
1
1
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.3
0.59
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Дженоа», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Дженоа»

«Верона» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Дженоа Верона
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