Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аталанта» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.60

22 марта 2026 9:37
Аталанта - Верона
22 мар. 2026, воскресенье 17:00 | Италия. Серия А, 30 тур
Перейти в онлайн матча
2.15
Победа «Аталанты» с форой -1
Сделать ставку

22 марта 2026 года в 17:00 по Москве состоится поединок 30-го тура чемпионата Италии. Претендующая на место в еврокубках «Аталанта» встретится с «Вероной».

«Аталанта»

«Аталанта» стала единственной итальянской командой в 1/8 финала Лиги чемпионов, но ее героический путь был остановлен почти всесильной «Баварией». Суммарно «бергамаски» огребли результат 2:10 и теперь сфокусируются на борьбе за место в Европе на следующий сезон и попробуют выиграть Кубок Италии.

Последние три игры:

  • Бавария – Аталанта 4:1
  • Интер – Аталанта 1:1
  • Аталанта – Бавария 1:6

«Верона»

Команда Паоло Саммарко рухнула на последнюю строчку в таблице Серии А, уступая по дополнительным показателям столь же безнадежной «Пизе». Все идет к тому, что в следующую кампанию «мастифам» придется проводить во втором по рангу футбольном дивизионе Италии.

Последние три игры:

  • Верона – Дженоа 0:2
  • Болонья – Верона 1:2
  • Верона – Наполи 1:2

Очные встречи

  • Верона – Аталанта 3:1
  • Верона – Аталанта 0:5
  • Аталанта – Верона 6:1

Прогноз на матч «Аталанта» – «Верона»

У «Аталанты» было несколько дней на то, чтобы прийти в себя после визита в Мюнхен. В прошлом туре «Богиня» отобрала очки у «Интера», сейчас задача команды из Бергамо выглядит попроще – набрать три балла в игре с записным аутсайдером. Полагаем, что «Аталанта» обязана добиваться своего.

Прогноз: победа «Аталанты» с форой -1. Коэффициент – 1,60. Прогноз на счет – 2:0.

Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Верона Аталанта
Другие прогнозы
22.03.2026
13:00
2.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Белшина - Динамо-Брест
«Белшина» не проиграет (X1)
22.03.2026
13:00
3.00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Алтай - Каспий
Победа «Алтая» и обе забьют
22.03.2026
13:45
1.68
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Оренбург - Спартак
Обе забьют — да
22.03.2026
14:15
1.95
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
НЕК - Херенвен
Тотал голов больше 3.5
22.03.2026
14:30
1.75
Италия. Серия А, 30 тур
Комо - Пиза
Победа «Комо» с форой -1,5
22.03.2026
15:00
1.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Ислочь - Барановичи
Победа «Ислочи» 
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 