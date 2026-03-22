22 марта 2026 года в 17:00 по Москве состоится поединок 30-го тура чемпионата Италии. Претендующая на место в еврокубках «Аталанта» встретится с «Вероной».

«Аталанта»

«Аталанта» стала единственной итальянской командой в 1/8 финала Лиги чемпионов, но ее героический путь был остановлен почти всесильной «Баварией». Суммарно «бергамаски» огребли результат 2:10 и теперь сфокусируются на борьбе за место в Европе на следующий сезон и попробуют выиграть Кубок Италии.

Последние три игры:

Бавария – Аталанта 4:1

Интер – Аталанта 1:1

Аталанта – Бавария 1:6

«Верона»

Команда Паоло Саммарко рухнула на последнюю строчку в таблице Серии А, уступая по дополнительным показателям столь же безнадежной «Пизе». Все идет к тому, что в следующую кампанию «мастифам» придется проводить во втором по рангу футбольном дивизионе Италии.

Последние три игры:

Верона – Дженоа 0:2

Болонья – Верона 1:2

Верона – Наполи 1:2

Очные встречи

Верона – Аталанта 3:1

Верона – Аталанта 0:5

Аталанта – Верона 6:1

Прогноз на матч «Аталанта» – «Верона»

У «Аталанты» было несколько дней на то, чтобы прийти в себя после визита в Мюнхен. В прошлом туре «Богиня» отобрала очки у «Интера», сейчас задача команды из Бергамо выглядит попроще – набрать три балла в игре с записным аутсайдером. Полагаем, что «Аталанта» обязана добиваться своего.

Прогноз: победа «Аталанты» с форой -1. Коэффициент – 1,60. Прогноз на счет – 2:0.