22 марта 2026 года в 17:00 по Москве состоится поединок 30-го тура чемпионата Италии. Претендующая на место в еврокубках «Аталанта» встретится с «Вероной».
«Аталанта»
«Аталанта» стала единственной итальянской командой в 1/8 финала Лиги чемпионов, но ее героический путь был остановлен почти всесильной «Баварией». Суммарно «бергамаски» огребли результат 2:10 и теперь сфокусируются на борьбе за место в Европе на следующий сезон и попробуют выиграть Кубок Италии.
Последние три игры:
- Бавария – Аталанта 4:1
- Интер – Аталанта 1:1
- Аталанта – Бавария 1:6
«Верона»
Команда Паоло Саммарко рухнула на последнюю строчку в таблице Серии А, уступая по дополнительным показателям столь же безнадежной «Пизе». Все идет к тому, что в следующую кампанию «мастифам» придется проводить во втором по рангу футбольном дивизионе Италии.
Последние три игры:
- Верона – Дженоа 0:2
- Болонья – Верона 1:2
- Верона – Наполи 1:2
Очные встречи
- Верона – Аталанта 3:1
- Верона – Аталанта 0:5
- Аталанта – Верона 6:1
Прогноз на матч «Аталанта» – «Верона»
У «Аталанты» было несколько дней на то, чтобы прийти в себя после визита в Мюнхен. В прошлом туре «Богиня» отобрала очки у «Интера», сейчас задача команды из Бергамо выглядит попроще – набрать три балла в игре с записным аутсайдером. Полагаем, что «Аталанта» обязана добиваться своего.
Прогноз: победа «Аталанты» с форой -1. Коэффициент – 1,60. Прогноз на счет – 2:0.