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  • «Кальяри» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

«Кальяри» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

31 января, 21:35
Кальяри
31.01.2026, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
4 : 0
Завершен
Верона
36' Л. Маццителли 45+2' С. Кылыксой 84' Сулемана 90+1' Р. Идрисси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
26
Йерри Мина
(К) ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
24
Антуан Бернед
ЦП
10
Роберто Гальярдини
(К) ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
99
Джифт Орбан
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Кальяри
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
13
Альберто Доссена
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
55
Сулемана
ОП
27
Джозеф Литета
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
11
Зито Лувумбо
ЦФ
19
Яэль Трепи
ЦФ
3
Рияд Идрисси
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Верона
22
Giacomo Toniolo
ВР
96
Лоренцо Монтипо
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
25
Даниэль Москера
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
4-3-1-2
1
Каприле
2
Зе Педру
5
Луперто
26
Мина
33
Оберт
8
Адопо
70
Гаэтано
36
Маццителли
2
Палестра
94
Эспозито
90
Кылыксой
3-2-3-2
34
Перилли
28
Слотсагер
25
Нельссон
2
Валентини
14
Лирола
3
Фрезе
24
Бернед
10
Гальярдини
21
Харруи
9
Сарр
99
Орбан
2
Палестра
4
Цаппа
4
Цаппа
2
Палестра
36
Маццителли
55
Сулемана
55
Сулемана
36
Маццителли
33
Оберт
3
Идрисси
3
Идрисси
33
Оберт
90
Кылыксой
29
Боррелли
29
Боррелли
90
Кылыксой
94
Эспозито
30
Паволетти
30
Паволетти
94
Эспозито
10
Гальярдини
4
Ловрич
4
Ловрич
10
Гальярдини
24
Бернед
73
Мусрати
73
Мусрати
24
Бернед
21
Харруи
8
Сердар
8
Сердар
21
Харруи
Ловрич
19
Ниасс
19
Ниасс
Ловрич
14
Лирола
25
Москера
25
Москера
14
Лирола
Остались в запасе
Кальяри
Верона
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
13
Альберто Доссена
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
11
Зито Лувумбо
ЦФ
19
Яэль Трепи
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
22
Giacomo Toniolo
ВР
96
Лоренцо Монтипо
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
13
Альберто Доссена
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
11
Зито Лувумбо
ЦФ
19
Яэль Трепи
ЦФ
Остались в запасе
22
Giacomo Toniolo
ВР
96
Лоренцо Монтипо
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Кальяри
Точно не сыграют
Андреа Белотти
ЦФ
Маттиа Феличи
ЛВ
Майкл Фолоруншо
ЦП
Верона
Точно не сыграют
Рафик Бельгали
ПЗ
Армель Белла Кочап
ЦЗ
Томаш Суслов
ЦФ
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
Статистика матча Кальяри - Верона
1
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
9
14
Офсайды
3
0
Количество передач
622
381
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.74
0.46
xGP (предотвращенные голы)
-1.73
-1.73

Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Вероны», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри»«Верона»

«Кальяри» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Верона Кальяри
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