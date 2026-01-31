31.01.2026, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
Италия. Серия А, 23 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Кальяри
Кальяри
4-3-1-2
1
Каприле
2
Зе Педру
5
Луперто
26
Мина
33
Оберт
8
Адопо
70
Гаэтано
36
Маццителли
2
Палестра
94
Эспозито
90
Кылыксой
3-2-3-2
34
Перилли
28
Слотсагер
25
Нельссон
2
Валентини
14
Лирола
3
Фрезе
24
Бернед
10
Гальярдини
21
Харруи
9
Сарр
99
Орбан
2
Палестра
4
Цаппа
4
Цаппа
2
Палестра
36
Маццителли
55
Сулемана
55
Сулемана
36
Маццителли
33
Оберт
3
Идрисси
3
Идрисси
33
Оберт
90
Кылыксой
29
Боррелли
29
Боррелли
90
Кылыксой
94
Эспозито
30
Паволетти
30
Паволетти
94
Эспозито
10
Гальярдини
4
Ловрич
4
Ловрич
10
Гальярдини
24
Бернед
73
Мусрати
73
Мусрати
24
Бернед
21
Харруи
8
Сердар
8
Сердар
21
Харруи
Ловрич
19
Ниасс
19
Ниасс
Ловрич
14
Лирола
25
Москера
25
Москера
14
Лирола
Остались в запасе
Кальяри
Верона
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
13
Альберто Доссена
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
11
Зито Лувумбо
ЦФ
19
Яэль Трепи
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
22
Giacomo Toniolo
ВР
96
Лоренцо Монтипо
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
13
Альберто Доссена
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
11
Зито Лувумбо
ЦФ
19
Яэль Трепи
ЦФ
Остались в запасе
22
Giacomo Toniolo
ВР
96
Лоренцо Монтипо
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Кальяри
Точно не сыграют
Верона
Точно не сыграют
Статистика матча Кальяри - Верона
1
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
9
14
Офсайды
3
0
Количество передач
622
381
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.74
0.46
xGP (предотвращенные голы)
-1.73
-1.73
Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Вероны», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Верона»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»