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  • «Сассуоло» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2026

«Сассуоло» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2026

20 февраля, 21:35
Сассуоло
20.02.2026, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
3 : 0
Завершен
Верона
40' А. Пинамонти 44' Д. Берарди 62' Д. Берарди
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сассуоло
49
Арьянет Мурич
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
55
Кристиан Торстведт
АП
10
Доменико Берарди
(К) ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Верона
96
Лоренцо Монтипо
(К) ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
5
Андриас Эдмундссон
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
9
Кирон Боуи
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Сассуоло
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
80
Стефано Турати
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
40
Астер Вранкс
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Верона
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
71
Davide De Battisti
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
30
Luca Szimionas
ЦП
79
Jurgen Peci
ЦП
92
Luca Monticelli
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
90
Ioan Vermesan
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
4-1-1-3-1
49
Мурич
25
Гарсия
6
Валюкевич
21
Идзес
26
Кулибали
35
Липани
8
Коне
10
Берарди
55
Торстведт
45
Лорьенте
9
Пинамонти
3-2-3-2
96
Монтипо
25
Нельссон
17
Белла Кочап
5
Эдмундссон
6
Брадарич
3
Фрезе
19
Ниасс
73
Мусрати
21
Харруи
9
Сарр
9
Боуи
26
Кулибали
19
Романья
19
Романья
26
Кулибали
45
Лорьенте
39
Фадера
39
Фадера
45
Лорьенте
8
Коне
44
Яннони
44
Яннони
8
Коне
9
Пинамонти
18
Нзола
18
Нзола
9
Пинамонти
6
Брадарич
33
Ойегоке
33
Ойегоке
6
Брадарич
9
Боуи
90
90
9
Боуи
21
Харруи
10
Суслов
10
Суслов
21
Харруи
9
Сарр
25
Москера
25
Москера
9
Сарр
Остались в запасе
Сассуоло
Верона
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
80
Стефано Турати
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
71
Davide De Battisti
ЦЗ
70
Fallou Cham
ЦП
30
Luca Szimionas
ЦП
79
Jurgen Peci
ЦП
92
Luca Monticelli
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
80
Стефано Турати
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
9
Лука Моро
ЦФ
Остались в запасе
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
71
Davide De Battisti
ЦЗ
70
Fallou Cham
ЦП
30
Luca Szimionas
ЦП
79
Jurgen Peci
ЦП
92
Luca Monticelli
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Сассуоло
Точно не сыграют
Даниэль Болока
ЦП
Фали Канде
ЛЗ
Тарик Мухаремович
ЦЗ
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
Неманья Матич
ОП
Верона
Точно не сыграют
Рафик Бельгали
ПЗ
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
Антуан Бернед
ЦП
Роберто Гальярдини
ЦП
Занди Ловрич
ЦП
Джифт Орбан
ЦФ
Николас Валентини
ЦЗ
Суат Сердар
ЦП
Поль Лирола
ПЗ
Статистика матча Сассуоло - Верона
2
1
2
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
12
14
Офсайды
1
2
Количество передач
426
473
Сейвы
1
1
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
2
0.71
xGP (предотвращенные голы)
-0.39
-0.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Вероны», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Верона»

«Сассуоло» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Верона Сассуоло
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