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    Фабио Гроссо

    Тренер
    Имя Фабио
    Фамилия Гроссо
    Гражданство Италия
    Дата рождения 28 ноября 1977
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Брешиа 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.08.2019 Перуджа 2 : 1 Брешиа
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