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  • Матч «Марсель» – «Лион» отменили из-за нападения на автобус гостей

Матч «Марсель» – «Лион» отменили из-за нападения на автобус гостей

30 октября 2023, 08:04

Встреча 10-го тура чемпионата Франции «Марсель» – «Лион» не состоялась из-за нападения на автобус гостей. Главный тренер гостей Фабио Гроссо пострадал при атаке на транспортное средство команды.

Команда направлялась на стадион «Велодром», когда автобус забросали камнями. Камни пробили стекло, осколки попали Гроссо в лицо. Тренеру «Лиона» была оказана помощь на месте.

«После сообщений о нанесении телесных повреждений представителям «Лиона» было проведено кризисное совещание с целью выяснения мнений участвующих сторон. «Лион» не пожелал проводить матч. С учетом решения «Лиона» и протокола, установленного лигой, было принято решение не начинать матч», – сказал главный арбитр Франсуа Летексье.

  • Матч «Марсель» – «Лион» должен был начаться в 22:45 мск 29 октября.
  • Решение по судьбе игры пока не принято.

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Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 Марсель Лион Гроссо Фабио
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