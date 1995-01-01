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    • Как сейчас выглядит тренер «Лиона», которому фанаты бутылкой разбили лицо: он чуть не лишился глаза
    Бомбалейла Все блоги -

    Как сейчас выглядит тренер «Лиона», которому фанаты бутылкой разбили лицо: он чуть не лишился глаза

    31 октября, 15:13
    Но сейчас с Гроссо все в порядке.

    У «Лиона» все плохо в чемпионате Франции: после 9 матчей команда набрала только 3 очка и замыкает турнирную таблицу. Фабио Гроссо, пришедший спасать ситуацию в конце сентября, пока что не справляется. Во-первых, у него 3 поражения и ничья с общим счетом 4:8. Во-вторых, инсайды говорят, что футболисты «Лиона» обалдевают (по-плохому) от его тренерских методов. В-третьих, в матче с «Марселем», который не состоялся из-за атаки фанатов на автобус «Лиона», Гроссо пострадал больше всех.

    Вот автобус «Лиона»:

    Гроссо бутылка прилетела в глаз – произошло сильное кровотечение, ему оказывали помощь:

    Спустя пару дней Гроссо выложил фотографии.

    Осколки повредили кожу рядом с глазом, но не повредили роговицу. Sky пишет, что если бы бутылка прилетела на пару миллиметров ниже, то, вероятно, у Гроссо бы было серьезное повреждение глаза.

    Фото: Get French Football News, соцсети Фабио Гроссо, Keystone Press Agency/Global Look Press

    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1547

      k611 10 часов назад

      Жесть. Какая-то средневековая дикость

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