Как сейчас выглядит тренер «Лиона», которому фанаты бутылкой разбили лицо: он чуть не лишился глаза

У «Лиона» все плохо в чемпионате Франции: после 9 матчей команда набрала только 3 очка и замыкает турнирную таблицу. Фабио Гроссо, пришедший спасать ситуацию в конце сентября, пока что не справляется. Во-первых, у него 3 поражения и ничья с общим счетом 4:8. Во-вторых, инсайды говорят, что футболисты «Лиона» обалдевают (по-плохому) от его тренерских методов. В-третьих, в матче с «Марселем», который не состоялся из-за атаки фанатов на автобус «Лиона», Гроссо пострадал больше всех.

Вот автобус «Лиона»:

Гроссо бутылка прилетела в глаз – произошло сильное кровотечение, ему оказывали помощь:

Спустя пару дней Гроссо выложил фотографии.

Осколки повредили кожу рядом с глазом, но не повредили роговицу. Sky пишет, что если бы бутылка прилетела на пару миллиметров ниже, то, вероятно, у Гроссо бы было серьезное повреждение глаза.

Фото: Get French Football News, соцсети Фабио Гроссо, Keystone Press Agency/Global Look Press