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    • «Марсель» прокомментировал события вокруг матча с «Лионом»

    «Марсель» прокомментировал события вокруг матча с «Лионом»

    Пресс-служба «Марселя» выпустила заявление в связи с инцидентом, который произошел перед матчем Лиги 1 против «Лиона».

    Игра была отменена, поскольку фанаты хозяев забросали камнями клубный автобус гостей, нанеся травму главному тренеру лионцев Фабио Гроссо.

    «Олимпик Марсель» сожалеет о неприемлемых инцидентах, произошедших вокруг стадиона «Велодром» с автобусом профессиональной команды, а также автобусами болельщиков «Олимпик Лион».

    Клуб желает скорейшего выздоровления тренеру «Лиона» Фабио Гроссо и решительно осуждает агрессивное поведение, которому нет места в мире футбола и обществе.

    По вине горстки потерявших рассудок людей праздник, запланированный на этот вечер, был испорчен. Они лишили 65 000 болельщиков возможности посетить футбольный матч.

    Клуб выполняет решение, принятое Профессиональной футбольной лигой, и остаeтся в еe распоряжении, чтобы встреча, запланированная на это воскресенье, 29 октября, состоялась как можно быстрее и в наилучших условиях на «Велодроме», – говорится в заявлении «Марселя».

    • Матч «Марсель»«Лион» должен был начаться в 22:45 мск 29 октября.
    • Решение по судьбе игры пока не принято.

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    Источник: Официальный сайт «Марселя»

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