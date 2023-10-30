«Марсель» прокомментировал события вокруг матча с «Лионом»

Пресс-служба «Марселя» выпустила заявление в связи с инцидентом, который произошел перед матчем Лиги 1 против «Лиона».

Игра была отменена, поскольку фанаты хозяев забросали камнями клубный автобус гостей, нанеся травму главному тренеру лионцев Фабио Гроссо.

«Олимпик Марсель» сожалеет о неприемлемых инцидентах, произошедших вокруг стадиона «Велодром» с автобусом профессиональной команды, а также автобусами болельщиков «Олимпик Лион».

Клуб желает скорейшего выздоровления тренеру «Лиона» Фабио Гроссо и решительно осуждает агрессивное поведение, которому нет места в мире футбола и обществе.

По вине горстки потерявших рассудок людей праздник, запланированный на этот вечер, был испорчен. Они лишили 65 000 болельщиков возможности посетить футбольный матч.

Клуб выполняет решение, принятое Профессиональной футбольной лигой, и остаeтся в еe распоряжении, чтобы встреча, запланированная на это воскресенье, 29 октября, состоялась как можно быстрее и в наилучших условиях на «Велодроме», – говорится в заявлении «Марселя».