8 марта в 28 туре Серии А «Болонья» примет «Верону». Хозяева подходят к матчу на отличной серии и продолжают борьбу за позиции в верхней части таблицы, тогда как гости переживают тяжелый отрезок и остаются внизу чемпионата. По текущей форме и качеству игры преимущество заметно на стороне «Болоньи».

«Болонья»

«Болонья» после 27 туров набрала 39 очков и идет на 8 месте. Команда выиграла 3 последних матча в Серии А, а с учетом всех турниров победная серия достигла уже 5 встреч. Особенно впечатляет оборона: в последних 5 матчах команда пропустила всего 1 мяч, а в 4 последних играх вообще сохраняла свои ворота сухими.

В атаке «Болонья» действует не слишком ярко, но стабильно. В последних 5 матчах у нее 6 забитых мячей, а серия с голами длится уже 6 игр. Лучшим бомбардиром остается Риккардо Орсолини, забивший 11 мячей в 38 матчах.

«Верона»

«Верона» занимает последнее, 20 место после 27 туров и имеет лишь 15 очков. Команда проиграла 3 последних матча чемпионата и в целом выглядит одной из самых проблемных в лиге. За последние 5 игр «Верона» забила только 2 мяча и пропустила 11.

Лучший бомбардир команды – Гифт Орбан, у которого 7 голов в 23 матчах. Но в последних турах атака гостей выглядит слишком скромно, а оборона регулярно допускает ошибки. Средний показатель пропущенных мячей на отрезке из 5 матчей – 2.20 за игру.

Факты о командах

«Болонья»

Побеждает в 5 последних матчах

Не пропускает в 4 последних матчах

Забивает в 6 последних матчах

В среднем: 1.20 забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает «Вероне» в 5 из 7 последних матчей

«Верона»

Проигрывает в 3 последних матчах

Пропускает в 3 последних матчах

В среднем: 0.40 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает «Болонье» в 3 последних очных матчах

Прогноз на матч «Болонья» – «Верона»

«Болонья» сейчас выглядит гораздо собраннее и стабильнее соперника. Хозяева уверенно играют в обороне, контролируют темп и даже при не самой высокой результативности умеют доводить матчи до победы. На этом фоне «Верона» подходит к игре с затяжными проблемами и в атаке, и у своих ворот.

С учетом формы команд наиболее логичным выглядит сценарий с преимуществом хозяев и не самым большим количеством голов. «Болонья» способна снова сыграть прагматично и использовать слабости соперника в обороне.

