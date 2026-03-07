Введите ваш ник на сайте
«Болонья» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.58

07 марта 2026 9:08
Болонья - Верона
08 мар. 2026, воскресенье 17:00 | Италия. Серия А, 28 тур
1.58
Победа «Болоньи»
8 марта в 28 туре Серии А «Болонья» примет «Верону». Хозяева подходят к матчу на отличной серии и продолжают борьбу за позиции в верхней части таблицы, тогда как гости переживают тяжелый отрезок и остаются внизу чемпионата. По текущей форме и качеству игры преимущество заметно на стороне «Болоньи».

«Болонья»

«Болонья» после 27 туров набрала 39 очков и идет на 8 месте. Команда выиграла 3 последних матча в Серии А, а с учетом всех турниров победная серия достигла уже 5 встреч. Особенно впечатляет оборона: в последних 5 матчах команда пропустила всего 1 мяч, а в 4 последних играх вообще сохраняла свои ворота сухими.

В атаке «Болонья» действует не слишком ярко, но стабильно. В последних 5 матчах у нее 6 забитых мячей, а серия с голами длится уже 6 игр. Лучшим бомбардиром остается Риккардо Орсолини, забивший 11 мячей в 38 матчах.

«Верона»

«Верона» занимает последнее, 20 место после 27 туров и имеет лишь 15 очков. Команда проиграла 3 последних матча чемпионата и в целом выглядит одной из самых проблемных в лиге. За последние 5 игр «Верона» забила только 2 мяча и пропустила 11.

Лучший бомбардир команды – Гифт Орбан, у которого 7 голов в 23 матчах. Но в последних турах атака гостей выглядит слишком скромно, а оборона регулярно допускает ошибки. Средний показатель пропущенных мячей на отрезке из 5 матчей – 2.20 за игру.

Факты о командах

«Болонья»

  • Побеждает в 5 последних матчах
  • Не пропускает в 4 последних матчах
  • Забивает в 6 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает «Вероне» в 5 из 7 последних матчей

«Верона»

  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем: 0.40 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает «Болонье» в 3 последних очных матчах

Прогноз на матч «Болонья» – «Верона»

«Болонья» сейчас выглядит гораздо собраннее и стабильнее соперника. Хозяева уверенно играют в обороне, контролируют темп и даже при не самой высокой результативности умеют доводить матчи до победы. На этом фоне «Верона» подходит к игре с затяжными проблемами и в атаке, и у своих ворот.

С учетом формы команд наиболее логичным выглядит сценарий с преимуществом хозяев и не самым большим количеством голов. «Болонья» способна снова сыграть прагматично и использовать слабости соперника в обороне.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Болоньи» – коэффициент 1.58
  • Тотал меньше 3.0 – коэффициент 1.72

1.58
Победа «Болоньи»
Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Верона Болонья
18+
  • Читайте нас: 