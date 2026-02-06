Составы команд
Верона
Верона
Пиза
12
Николас
ВР
34
Tommaso Guizzo
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
10
Маттео Трамони
ЛВ
8
Мариуш Марин
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
7
Эбенезер Акинсанмиро
АП
99
Лорран Перейра
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
14
Калвин Стенгс
ПВ
7
Мехди Лери
ПВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
4-4-2
96
Монтипо
3
Фрезе
25
Нельссон
5
Эдмундссон
28
Слотсагер
19
Ниасс
73
Мусрати
4
Ловрич
24
Бернед
9
Боуи
99
Орбан
3-2-1-1-3
1
Скуффет
5
Канестрелли
4
Караччоло
4
Божинов
14
Лойола
3
Ангори
20
Эбишер
32
Морео
81
Стоилькович
27
17
Дуросинми
3
Фрезе
6
Брадарич
6
Брадарич
3
Фрезе
19
Ниасс
14
Лирола
14
Лирола
19
Ниасс
24
Бернед
8
Сердар
8
Сердар
24
Бернед
4
Ловрич
21
Харруи
21
Харруи
4
Ловрич
99
Орбан
25
Москера
25
Москера
99
Орбан
4
Божинов
33
Калабрези
33
Калабрези
4
Божинов
14
Лойола
8
Марин
8
Марин
14
Лойола
17
Дуросинми
7
Лери
7
Лери
17
Дуросинми
81
Стоилькович
19
Мейстер
19
Мейстер
81
Стоилькович
Остались в запасе
Верона
Пиза
34
Симоне Перилли
ВР
22
Giacomo Toniolo
ВР
32
Andrej Popovic
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
90
Ioan Vermesan
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
12
Николас
ВР
34
Tommaso Guizzo
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
7
Эбенезер Акинсанмиро
АП
99
Лорран Перейра
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
10
Маттео Трамони
ЛВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Giacomo Toniolo
ВР
32
Andrej Popovic
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
90
Ioan Vermesan
ЦФ
Остались в запасе
12
Николас
ВР
34
Tommaso Guizzo
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
7
Эбенезер Акинсанмиро
АП
99
Лорран Перейра
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
10
Маттео Трамони
ЛВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Верона
Точно не сыграют
Пиза
Точно не сыграют
Статистика матча Верона - Пиза
1
2
Всего ударов по воротам
3
11
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
13
16
Офсайды
0
1
Количество передач
464
294
Сейвы
3
0
Точность передач %
77
66
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
1
9
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.06
0.82
Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Пизы», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Пиза»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»